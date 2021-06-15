الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة السادسة .. والمؤشر يتجاوز مستوى 10900 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة لتغلق عند 10913 نقطة بمكاسب 16 نقطة بنحو 0.15 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.26 في المائة ليغلق عند 1465 نقطة. لا تزال السوق تعزز وجودها عند أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2014. وشهدت السوق تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض وفقدت السوق معظم مكاسبها المحققة أثناء الجلسة، وعوضت جميع الخسائر المحققة أثناء الجلسة كذلك. وأشير في التقرير السابق إلى تزايد الضغوط البيعية مع اقتراب السوق من حاجز 11 ألف نقطة. ومع تراجع نمو السيولة والأداء يظهر أن السوق ستواجه صعوبة في إكمال الارتفاع خلال المدى القصير ما لم تظهر مستجدات تحفز السوق.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10908 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 10844 نقطة فاقدا 0.48 في المائة، بينما الأعلى عند 10989 نقطة رابحا 0.85 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10913 نقطة رابحا 16 نقطة بنحو 0.15 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 782 مليون ريال لتصل إلى 15 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 44 مليون سهم متداول لتصل إلى 426 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 81 ألف صفقة لتصل إلى 602 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية" بنحو 0.13 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ذيب" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، يليه "صناعة الورق" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، وحل ثالثا "شاكر" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 24.15 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "باعظيم" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 132 ريالا، يليه "بحر العرب" بنحو 4.3 في المائة، ليغلق عند 107.60 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 38.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 902 مليون ريال، يليه "ذيب" بقيمة 697 مليون ريال، وحل ثالثا "شاكر" بقيمة 527 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية