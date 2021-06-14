256.6 مليار ريال ملكية صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية .. مستوى قياسي

ارتفعت ملكية الصناديق الاستثمارية والمستثمرة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في العاشر من يونيو 2021، إلى نحو 256.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 211.8 مليار ريال بنهاية العام السابق، وبفارق بلغ نحو 44.9 مليار ريال، حيث يشكل هذا الارتفاع في الملكية نحو 21.2 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول وهيئة السوق المالية، وصلت ملكية الصناديق الاستثمارية المحلية إلى مستوى قياسي في قيمة ملكيتها في السوق الرئيسة، مقارنة بالبيانات المتوافرة منذ 2015.

وشكلت ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة نحو 2.63 في المائة من الأسهم المصدرة، مقارنة بنحو 2.33 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين تشكل نحو 11 في المائة من الأسهم الحرة مقارنة بنحو 11.06 في المائة بنهاية 2020.

وكانت سوق الأسهم السعودية سجلت مكاسب في مؤشرها العام تجاوزت 25 في المائة وتعادل نحو 2200 نقطة، حيث يواصل الصعود للشهر السادس على التوالي، ليقترب المؤشر العام من حاجز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

ولايزال المؤشر العام للسوق السعودية في مسار صاعد قوي منذ مارس 2020، حيث تجاوزت المكاسب 80 في المائة أو ما يعادل 4850 نقطة خلال الفترة.

وتجد السوق دعما قويا من أرتقاع اسعار النفط، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى منذ أبريل 2019، عند مستوى 72 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف ونصف الضعف لأدنى مستوى سجل في أبريل 2020.

وحول تدفقات الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة خلال العام الجاري، سجلت صافي مشتريات بنحو 2.5 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق إجمالي مشتريات بنحو 26.45 مليار ريال، وإجمالي مبيعات بنحو 23.92 مليار ريال.

وارتكزت عمليات الشراء خلال أبريل الماضي، التي حققت أكبر صافي مشتريات شهرية في الأسهم المحلية منذ ثلاثة أعوام ونصف، إضافة إلى مارس.

ونجد أن الأداء كان أقل في مايو ومطلع يونيو، حيث حققت الصناديق صافي مبيعات بلغ 711.5 مليون ريال في آخر ستة أسابيع.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة ملكية الأفراد بجميع فئاتهم في سوق الأسهم السعودية من مطلع العام الجاري بنحو 17 في المائة لتصل إلى 722.3 مليار ريال، لتعادل نحو 7.45 في المائة من الأسهم المصدرة، ونحو 39.8 في المائة من الأسهم الحرة.



وحدة التقارير الاقتصادية