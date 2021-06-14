أمريكي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

اعترف أمريكي وابنه أمام محكمة في طوكيو اليوم الاثنين بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة.

ورد مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأمريكية ونجله بيتر بالنفي عندما سألهما القاضي عما إذا كان لديهما أي اعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام الياباني، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية، بحسب ما نشرت "رويترز".

والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتُجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس، ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال الادعاء العام إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار لمساعدة غصن على الهرب من اليابان.