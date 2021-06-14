تكليف الكثيري بمهام الرئيس التنفيذي لـ "مهارة"

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية بأن مجلس الإدارة قد اصدر قراره بالتمرير بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتكليف نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والعمليات عبدالعزيز الكثيري بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من يوم الثلاثاء 05 /11 /1442هـ الموافق 15 /06 /2021م وحتى اشعار آخر.