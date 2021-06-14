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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "الدرع العربي"

"إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "الدرع العربي"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأثنين 04 /11 /1442هـ الموافق 14 /06 /2021م.

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