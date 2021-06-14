أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأثنين 04 /11 /1442هـ الموافق 14 /06 /2021م.
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- "إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "الدرع العربي"
أخبار الشركات- محلية
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