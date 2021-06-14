"إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "الدرع العربي"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأثنين 04 /11 /1442هـ الموافق 14 /06 /2021م.