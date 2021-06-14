"ميفك كابيتال": تعيين مدير عقار جديد لمبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة لصندوق ميفك ريت

أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" مدير صندوق ميفك ريت أنه في إطار السعي لتخفيض تكاليف إدارة العقارات بالصندوق تم التفاوض مع بعض المشغلين الحاليين وتم أيضا تلقي بعض العروض من مشغلين آخرين للوصول إلى أفضل عروض لإدارة وتشغيل مبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة ووفقا لذلك قرر مجلس إدارة الصندوق تعيين شركة "إدارة" لتكون مدير العقار والمشغل لكلا من مبنى بلازا 1 ومبنى الضيافة.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر إيجابي فيما يتعلق بعرض تشغيل بلازا 1 حيث أن هذا القرار سينتج عنه تخفيض التكاليف حيث انخفضت عمولة التحصيل من 8% إلى 3.5% كما إنخفضت المصروفات الشهرية لتشغيل المبنى من 150,000 ريال إلي 100,000 ريال، أما فيما يتعلق بمبنى الضيافة فسوف يتم إدارته بعمولة تحصيل قدرها 3.5% ومصروفات خدمات إدارية شهرية لتشغيل المبنى قدرها 80 ألف ريال .