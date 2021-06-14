طفل من الروهينجا يلتقط حبوبا غذائية وسط بقايا مخيمهم المتفحم إثر حريق اندلع في نيودلهي أمس.
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- طفل من الروهينجا يلتقط حبوبا غذائية وسط بقايا مخيمهم المتفحم إثر حريق اندلع في نيودلهي
أحداث في صور
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