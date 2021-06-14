طفل من الروهينجا يلتقط حبوبا غذائية وسط بقايا مخيمهم المتفحم إثر حريق اندلع في نيودلهي

طفل من الروهينجا يلتقط حبوبا غذائية وسط بقايا مخيمهم المتفحم إثر حريق اندلع في نيودلهي أمس.