صندوق الاستثمارات يدعم فريقه التنفيذي بـ 3 تعيينات جديدة .. تعزيز كفاءة سير العمل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، كمديرين في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعيين عبد الله شاكر، مديرا في إدارة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي إعلان الصندوق عقب تعيين تركي النويصر، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية، ويزيد الحميد، رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوابا للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحالية، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق.

وتهدف التعيينات لتوسيع الفريق التنفيذي للصندوق، ودعم تنفيذ خططه الطموحة، ليصبح كيانا استثماريا عالميا رائدا، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز أربعة تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنويا على الأقل في مشاريع جديدة محليا حتى 2025، وستدعم التعيينات تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجيته الطموحة من خلال إثراء خبرات الصندوق وكفاءاته، وتعزيز موقعه الريادي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرا في العالم، والمحرك الرئيس، الذي يدعم التحول الاقتصادي للمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقد استطاع تحقيق نمو كبير في عدد موظفيه، حيث نما من 40 موظفا في 2016 ليصل إلى أكثر من 1100 موظف اليوم، كما تمكن الصندوق من تنمية أصوله تحت الإدارة منذ 2016، لتصل قيمتها إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر الصندوق في الاقتصاد السعودي نحو 311 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، في حين أسهم في استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلية.

وسيعمل إياس الدوسري على قيادة إدارة الاستشارات الاستثمارية ضمن فريق الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليدعم عملية صناعة القرار فيها، خاصة المتعلقة بفرص الاستثمار وإعادة استثمار موارد الصندوق، إلى جانب فريق الاستثمار التنفيذي بالصندوق، إذ قد عمل كعضو منتدب ورئيس لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس في السعودية منذ 2017 قبل انضمامه للصندوق.

ويمتلك خبرة ممتدة في الاستشارات المالية وتنفيذ الصفقات من خلال عمله على عديد من الصفقات الكبيرة في بنك جولدمان ساكس وبنك إتش إس بي سي في المملكة، كما يمتلك معرفة واسعة في أنظمة السوق المالية السعودية من خلال عمله السابق في إدارة الطروحات الأولية والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية، وحاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وسيشارك عمر الماضي في قيادة الاستثمارات المباشرة ضمن الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيشرف على استثمارات الصندوق والفرص المتاحة له في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ويمتلك خبرات متنوعة جمعها خلال عمله في عديد من الشركات المحلية والدولية الرائدة، حيث شغل عدة مناصب عليا في شركات كبرى، مثل: عبداللطيف جميل للاستثمار، ومجموعة فولكس فاجن، وماكينزي آند كومباني، وأرامكو السعودية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالشركة السعودية للأسماك، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا.

أما عبد الله شاكر، فسيقود إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري ضمن الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، التي تستهدف أن تكون مركز تميز شاملا لتقديم الاستشارات التمويلية الاستثمارية، ويتمتع بخبرات تتجاوز 24 عاما في الأعمال المصرفية والخدمات المالية والاستشارات، وكان قد شغل سابقا منصبا قياديا في مجموعة البركة المصرفية، وعمل في عدة جهات رائدة، مثل: ديلويت لخدمات الاستشارات، وإتش إس بي سي السعودية، وهيئة السوق المالية (تداول)، وحصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز، وشهادتي ماجستير في علوم المحاسبة، وأسواق المال من جامعة إلينوي الأمريكية.

وسيعمل كل من الدوسري والماضي تحت إدارة يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يسهم تعيينهم في تعزيز الفريق الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات العامة، في حين سيعمل شاكر تحت إدارة فهد السيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ضمن مسار الحوكمة، حيث سيدعم تطبيق نموذج الحوكمة العالمي، الذي أرساه صندوق الاستثمارات العامة لتوجيه استراتيجيات الاستثمار المحلية والدولية.

وتعمل إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تشكيل استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة، فيما يتعلق بالشركات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، والإسهام في تنويع الاقتصاد السعودي، فيما تركز إدارة التمويل الاستثماري العالمي على تطوير وتنفيذ استراتيجية التمويل على المدى المتوسط بالصندوق، التي تستند على أربعة مصادر تمويل موضحة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025.

وتقوم إدارة التمويل الاستثماري العالمي بضمان استمرارية قدرة صندوق الاستثمارات العامة المالية، وفق معايير مستدامة، تتولى إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدارة محفظة استثنائية من الشركات المحلية والإقليمية، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، التي تحقق قيمة على المدى الطويل للصندوق والاقتصاد المحلي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.