اربح سيارة في يانصيب .. كيف تستقطب الشركات الأمريكية الصغيرة العمال؟

حاول خوسيه كونتريراس، مدير الموارد البشرية في "شرمب باسكيت" مجموعة من مطاعم المأكولات البحرية مقرها بينساكولا في ولاية فلوريدا، لمدة ستة أشهر العثور على عدد كاف من العمال لموسم الصيف المزدحم. لكن كان ذلك دون جدوى.لم تجلب الطرق التقليدية مثل الإعلانات المدفوعة على مواقع العمل ومكافآت التوظيف ما يكفي من طلبات التوظيف، لذلك قرر الشهر الماضي أن يصبح أكثر إبداعا وأن يتخلى عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة تبلغ قيمتها نحو 23 ألف دولار في السحب.قال كونتريراس: "عندما تقارن تكلفة سيارة جديدة بعدم وجود عمال لرعاية ضيوفنا، والمخاطرة بإغلاق المطعم أو الذهاب للتوصيل والتسليم فقط، فهذا ليس استثمارا كبيرا حقا".أدى الترويج للسيارة إلى ارتفاع كبير في طلبات التوظيف، لكن أكثر من نصف الوظائف التي كان يأمل في شغلها لا تزال شاغرة.يضم شرمب باسكيت 20 موقعا، وهو من بين 48 في المائة من الشركات الصغيرة التي كانت لديها وظائف مفتوحة في أيار (مايو)، وفقا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، ويتوقف تعافيها من أزمة كوفيد على ملء هذه الوظائف.نظرا لنقص العمالة الذي استحوذ على الاقتصاد هذا الربيع، سرعان ما رفعت السلاسل الوطنية بما في ذلك "كوستكو" و"ماكدونالدز" و"شيبوتل" الأجور وقدمت حوافز لجذب العمال، مثل توقيع المكافآت والمساهمة في الرسوم الدراسية الجامعية.وقد ثبت نجاح بعض هذه الجهود. أفادت وزارة العمل يوم الجمعة بأن أرباب العمل وظفت 559 ألف عامل في أيار (مايو)، أي ما يقرب من ضعف ذلك في نيسان (أبريل)، لكن لا يزال أقل من توقعات الاقتصاديين.ومع ذلك، فإن التحسن في التوظيف كان مدفوعا بقطاعات مثل التخزين والتصنيع والنقل والرعاية الصحية. بينما انخفضت وتيرة المكاسب الوظيفية في صناعة الترفيه والضيافة، موطن جزء كبير من عمليات المتاجر الصغيرة التي يديرها زوجان، في مايو إلى 292 ألفا من 328 ألفا في الشهر السابق.غالبا ما يصعب على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يزال عديد منهم يواجهون الصعوبات المالية التي أثارها فيروس كوفيد، مواكبة الحوافز التي تقدمها الشركات الكبرى، ما يجعلهم يكافحون من أجل التنافس على المواهب. يقول دانيال جاو، كبير الاقتصاديين في موقع الوظائف جلاسدور: "تشعر الشركات الصغيرة بالضغوط نفسها، لكن ليس لديها إمكانية الوصول إلى مجموعة أدوات واسعة للتعامل معها".وأضاف تشاو: "إنهم لا يملكون القدرة على الوصول إلى مجموعة مواهب جغرافية واسعة النطاق، ومن ثم، وفوق ذلك، فإن القدرة المالية لديهم عموما أقل لتغيير التعويضات لجذب العمال".قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن أزمة كوفيد أجبرت 200 ألف شركة صغيرة على الإغلاق العام الماضي -أكثر مما كان متوقعا. يتوقع الاقتصاديون أنه لا يزال من الممكن انهيار مزيد مع بدء استحقاق فواتير الإيجار غير المسددة وقروض الطوارئ.كانت الشركات الصغيرة تأمل في صيف مربح بسبب طرح اللقاح السريع، وتخفيف قيود الوباء، والمستهلكين الذين يتدفقون على المال بفضل شيكات التحفيز وزيادة معدل الادخار. لكن هذا مرهون بإيجاد عدد كاف من العمال.يستشهد المحافظون بمحنة الشركات الصغيرة كسبب يدفعهم إلى التراجع عن زيادة قدرها 300 دولار في إعانات البطالة التي تمولها الحكومة الفيدرالية. في بعض الولايات، تعني الدفعة الإضافية أن المبلغ الإجمالي للمزايا المعروضة أكبر من الحد الأدنى للأجر بالساعة.ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الأموال في أيلول (سبتمبر)، لكن 4.1 مليون أمريكي في 25 ولاية مع حكام جمهوريين سيفقدون الوصول في وقت سابق.تقول هولي وايد، الباحثة في إن. إف. آي. إي: "تحول رواد الأعمال من تحد رئيس إلى آخر. من قيود الأعمال إلى هذا التحدي المتمثل في محاولة زيادة عدد الموظفين وزيادة العمليات التجارية. ولا يمكنك فعل ذلك".وأضافت وايد أن الزيادات في الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات الكبيرة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة للاحتفاظ بالعاملين الذين لديهم بالفعل.في محاولة للعمل مع عدد أقل من الموظفين، قام بعض المطاعم المستقلة بإصلاح نماذج التوظيف الخاصة بها حيث يتنقل الموظفون بين المناصب بدلا من وجود مضيفين مختصين وخوادم وسقاة، وفقا لموظفة المطاعم تونيا بريسلو.قالت بريسلو إن المطاعم الأخرى تقوم بتبسيط قوائمها حيث يمكن إعداد الأطباق بشكل أسرع، وبواسطة عدد أقل من الطهاة. وأضافت: "لقد افترضنا أن الناس سيعودون إلى المدرسة فقط لكن هذا لم يحدث لذا اضطروا إلى التدافع والتكيف".وأوضح كونتريراس أن "شريمب باسكيت" تفكر في وضع أكواد QR على الطاولات حتى يتمكن رواد المطعم من طلب ودفع ثمن الوجبات على هواتفهم إذا كانت المطاعم غير قادرة على توظيف عدد كاف من الموظفين لتقديم خدمة مائدة كاملة. وقال: "أتفهم الحاجة إلى مزايا وظروف عمل أفضل وعدم العودة إلى العمل بسبب مخاوف من كوفيد، لكن في الوقت نفسه يتعين على صاحب المطعم دفع فواتيره". "إنهم بحاجة إلى تسيير الأمور مرة أخرى. إنه وضع صعب".وأشارت بريسلو إلى أن تدفق المرشحين إلى شركة البحث عن الموظفين "ميز إن بليس" قد انتعش في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تباطأ إلى انخفاض ضئيل في نيسان (أبريل)، لكن الباحثون عن عمل ينتظرون العروض التي تشمل رواتب مرتفعة وساعات عمل مرنة.رفعت نيكول ماركيز مؤسسة مطعم نباتي له مواقع في واشنطن العاصمة وفيلادلفيا، الحد الأدنى للأجور لموظفيها إلى 15 دولارا يوم الثلاثاء. وقالت إن مطعمها "هيب سيتي فيق" قد شهد بالفعل زيادة في الطلبات الجديدة والروح المعنوية بين الموظفين الحاليين.تقول ماركيز: "إنها حقا منطقية من الناحية التجارية". وتضيف: "نحن نستثمر في أعظم أصولنا موظفينا. لذلك سنرى عائدا على هذا الاستثمار بسرعة كبيرة على ما أعتقد".ارتفع متوسط الأجر في الساعة إلى 30.33 دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ 30.18 دولار في نيسان (أبريل)، و29.74 دولار في مايو (أيار) من عام 2020، وفقا لأرقام وزارة العمل يوم الجمعة، ما يقدم دليلا على ارتفاع الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد.يقول تشاو إن الشركات التي لا تستطيع تحمل الاستثمار في الأجور الأعلى قد تجد نفسها في وضع غير موات إذا استمر نقص العمال بعد أيلول (سبتمبر). هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون نهاية إعانات البطالة الموسعة وإعادة فتح المدارس لتخفيف ضغوط سوق العمل.ومع ذلك، فإن الشركات التي تعلمت العمل مع عدد أقل من الموظفين خلال هذه الفترة من ضغوط سوق العمل قد ينتهي بها الأمر إلى تقليل عدد موظفيها بشكل دائم، ما قد يثبت أنه يمثل عبئا طويل الأجل في السعي لتحقيق التوظيف الكامل. يقول ماركيز: "هذه مشكلة أفضل بكثير، حيث لدينا إيرادات تأتي أكثر مما لدينا من الموظفين".