"باتك": 1 يوليو.. بدء التشغيل الفعلي لمواقف السيارات الذكية في مشروع الدمام

أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن اخر التطورات المتعلقة بتشغيل المرحلة الأولى من عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام وبمدينة الظهران والخبر لمدة 25 سنه (بقيمة إيجاريه اجمالية تقدر بمليار ومئتان وثلاثة واربعون مليون ريال) من قبل احدى الشركات التابعة لمجموعتها والمتمثل في بدء التشغيل التجريبي (المجاني) للمرحلة الأولى من تشغيل مواقف السيارات الذكية بمشروع مدينة الدمام والذي يشمل (وسط مدينة الدمام) كما سيتم التشغيل الفعلي (برسوم) اعتبارا من الأول من يوليو 2021م وسينعكس على إيرادات الشركة للنصف الثاني من العام ٢٠٢١م ، علماً أن المشروع يستهدف تشغيل 19078 موقف لكل من مدينة الدمام ومدينة الخبر والظهران عند اكتمال تشغيل كامل المشروع.