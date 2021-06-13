للمرة الأولى منذ الجائحة .. عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة يتجاوز المليونين

أفادت إدارة أمن النقل الأمريكية بأن العدد اليومى للمسافرين جوا في أمريكا تجاوز الخميس الماضي، المليونين للمرة الأولى وذلك منذ بدء جائحة كورونا، كوفيد - 19، ليصل تقريبا إلى ثلاثة أرباع الرقم المسجل في اليوم نفسه في 2019.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن الإدارة القول في بيان، أمس، إن مسؤولي إدارة أمن النقل الأمريكية قامت بمسح أكثر من مليوني شخصا عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار أمس الأول، وهذا الرقم أعلى بواقع مليون ونصف المليون مما تم تسجيله في 11 حزيران (يونيو) 2020 و74 في المائة عن الرقم نفسه في اليوم نفسه قبل عامين.وتعافى السفر الجوي فيما انطلقت حملة التطعيم الأمريكية وأطلقت العنان لموجة من الزيادة غير العادية على الطلب. ودفعت تلك الزيادة رسوم الطيران لذروة موسم السفر الصيفي في الوقت الذى ما زالت فيه جداول رحلات الطيران أقل منه قبل الجائحة.ويأتي ذلك في وقت تخفف الولايات المتحدة قيود السفر وتحذيراتها من السفر إلى عشرات الدول، بما في ذلك اليابان، فضلا عن اعتماد جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا في عدة دول حول العالم.وتتسابق الدول في جميع أنحاء العالم لاعتماد الشهادات الرقمية، من أجل إطلاق العنان للانتعاش المتوقع في السياحة الدولية، بعد أن تسببت جائحة كورونا في شل صناعة الطيران لأكثر من عام.ولم يتم حتى الآن قبول أو الاعتراف بأي نظام موحد لإصدار شهادات اللقاح عالميا، على الرغم من أن جواز سفر IATA قد اكتسب شعبية بين شركات النقل العملاقة.في الشهر الماضي، رحب قادة الاتحاد الأوروبي باعتماد شهادة Covid-19 على مستوى الكتلة، التي يأملون في أن تطلق موجة سياحة صيفية.وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الطلب العالمي لسفر الركاب جوا تراجع خلال نيسان (أبريل) الماضي 65.4 في المائة قياسا على الشهر المماثل بعام 2019، وبأفضل من الانكماش المسجل في آذار (مارس) البالغ 66.9 في المائة.وأضاف الاتحاد الدولي في تقرير شهري، أن الطلب على السفر المحلي قد تحسن في نيسان (أبريل) الماضي، قياسا بالشهر السابق له.واستندت البيانات المقارنة إلى نتائج عام 2019، لأن نتائج عام 2020 كانت مشوهة بفعل التأثير السلبي لجائحة كورونا.وذكر التقرير، أن التعافي في سفر الركاب الدولي استمر في التعثر بسبب قيود الحكومات المفروضة على السفر.وانخفض الطلب الدولي على الركاب في نيسان (أبريل) 87.3 في المائة قياسا على الشهر المماثل من 2019، بينما انكمش الطلب المحلي 25.7 في المائة. وأظهرت جميع الأسواق باستثناء البرازيل والهند تحسنا مقارنة بآذار (مارس) 2021.ورصد التقرير، نمو حركة المرور في الصين وروسيا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.ويمثل "إياتا" الذي تأسس عام 1945 لمواجهة مشكلات الطيران المدني - نحو 290 شركة طيران تشكل 82 في المائة من الحركة الجوية العالمية.وانهار الطلب العالمي على السفر الجوي خلال العام الماضي، مسجلا انكماشا فاق 90 في المائة ببعض الأشهر، جراء مخاوف الإصابة بفيروس كورونا.ويعد قطاع السفر أكثر القطاعات تضررا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراتها في القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات سابقة "إياتا".