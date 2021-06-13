4 مجموعات لصناعة السيارات متهمة بالخداع في فضيحة "ديزل جيت"

مع اتهام أربع مجموعات عملاقة لصناعة السيارات في إطار فضيحة "ديزل جيت"، يمكن للملايين من مالكي السيارات في فرنسا المطالبة بتعويضات، لكن ما زال من الصعب تقدير قيمة الفاتورة المحتملة لذلك.

وبعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015، أقرت شركة "فولكسفاجن" بتزويد 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات المعملية، وفقا لـ"الفرنسية".

وبعد خمسة أعوام من التحقيق في فرنسا، تم هذا الأسبوع توجيه تهمة "الخداع بشأن سلع تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان" إلى مجموعات "فولكسفاجن"، "رينو"، "بيجو" و"سيتروين". وسيتم النظر في توجيه الاتهام إلى "فيات كرايسلر" في مطلع تموز (يوليو).

ويمهد ذلك لمحاكمة محتملة في فرنسا، تسفر عن عقوبات رادعة وفرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة، فضلا عن تعويض مالكي المركبات التي انخفضت قيمتها بعد تكشف الفضيحة في أيلول (سبتمبر) 2015.

وقال رافائيل بارتلومي من وكالة "يو في سي-كو شوازير" للدفاع عن المستهلك إنه "في حال جرت محاكمة جنائية، يمكن لجميع مشتري الطرازات الجديدة المعنية بهذه العلامات التجارية أن يصبحوا طرفا مدنيا" ويطلبوا التعويض.

غير أن "رينو"، "فولكسفاجن"، "ستيلانتس"، الشركة الأم الجديدة لـ"بيجو"، "سيتروين" و"فيات كرايسلر" تعد أنها لم ترتكب أي ذنب. وكشفت لجنة خبراء عينت في فرنسا بعد الفضيحة عام 2015 عن مفارقات في انبعاثات سيارات من عدة علامات تجارية.

وفي نهاية عام 2016، كشفت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" عن اختلافات تصل إلى 377 في المائة، بين أداء بعض طرازات "رينو" العاملة بالديزل عند فحصها في المختبر ولدى استخدامها في ظروف حقيقية.

يشمل ذلك مئات آلاف المركبات في فرنسا، أكثر من 950 ألف عربة "فولكسفاجن" و900 ألف "رينو" و1.9 مليون عربة "بيجو" و"سيتروين" بيعت بين أيلول (سبتمبر) 2009 وأيلول (سبتمبر) 2015، وفق المديرية.

وصرح برتران أوليفييه ديكرو، عضو لجنة الخبراء لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أن "جميع الشركات المصنعة استخدمت أنظمة تحكم في التلوث، تتوقف عن العمل في ظروف حرارة أو سرعة معينة".

وأضاف الخبير، "الصعوبات التي يواجهها القضاء تتعلق بإثبات النية في الاحتيال أثناء إصدار الشهادات" حول مستوى الانبعاثات.

من جهته، قال جيل لوبورن مدير الهندسة في مجموعة "رينو" الثلاثاء إنه "لم توجد قط برامج خداع في محركات رينو".

وأضاف "تمت معايرة أنظمة التحكم في التلوث من أجل الحفاظ على التكنولوجيا وسلامة الناس". وتابع أن الفوارق في الانبعاثات "ليست جديدة ولا مفاجئة" وتتوافق مع المعيار القديم لقياس الانبعاثات.

وبعد أن كان سائدا في أوروبا خلال العقد الأول من القرن الـ21، تراجع الديزل بسبب الفضيحة، فقد انهارت حصته في السوق لمصلحة البنزين ثم السيارات الهجينة والكهربائية.

ويعاقب على جريمة "الخداع بشأن سلع تشكل خطرا" بغرامة قدرها 750 ألف يورو ويمكن زيادة الغرامات إلى 10 في المائة من رقم التعامل السنوي "بما يتناسب مع الفائدة المتأتية من المخالفة".

وبناء على إجمالي حجم المعاملات السنوية، قدرت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" الحد الأقصى للغرامات بخمسة مليارات يورو على شركة "بي أس آي" و3.58 مليار على شركة "رينو".

ولكن ينتظر أن تكون الغرامة أقل من ذلك بكثير وستحدد "بطريقة تتناسب مع الفوائد المتأتية من الخداع" وفقا للنصوص المعمول بها. ويعني ذلك بالنسبة لـ"رينو"، أن الغرامة ستكون 1.68 مليار يورو، أي ما يعادل 10 في المائة، من حجم التعامل المتعلق بـ900 ألف سيارة تعمل بالديزل، وليس 10 في المائة، من إجمالي رقم أعمال المجموعة.

وصرح فرانسوا لافورج، محامي نحو مائة من المدعين في القضية لإذاعة "فرانس إنفو" الأربعاء "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة، عقوبات جنائية في شكل غرامات، أو حتى عقوبات أخرى، وفي الوقت نفسه تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب العربات".

في فرنسا، طلب من شركة "فولكسفاجن" لأول مرة في نيسان (أبريل) دفع أربعة آلاف يورو كتعويض لمالك إحدى السيارات المعنية، أي نحو 15 في المائة، من سعر الشراء.

والسؤال يتصل بتحديد أي من المالكين الآخرين، ومن أي علامات تجارية، سيكونون قادرين على المطالبة بالتعويض على أساس أن عرباتهم لا تتوافق مع المواصفات المعلن عنها، وكم سيكون عددهم؟

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية المصنعة للسيارات البارحة الأولى، تعرضها لقرصنة معلوماتية أفضت إلى تسريب بيانات لدى أحد مورديها طاولت معلومات أكثر من 3.3 مليون شخص في أمريكا الشمالية.

وقال الفرع الأمريكي للشركة في رسالة لوكالة فرانس برس، "اكتشفنا أخيرا أن جهة خارجية حصلت من دون إذن على معلومات شخصية لزبائن حاليين ومحتملين لدى أحد الموردين الذين تتعاون معهم "أودي" و"فولكسفاجن" وبعض أصحاب الامتيازات في الولايات المتحدة وكندا لأنشطة بيع وتسويق عبر الإنترنت".

ووفقا لـ"الفرنسية"، جمعت المعلومات المسربة بين 2014 و2019 ووضعت على ملف إلكتروني غير محمي من جانب هذا المورد الذي لم تكشف "فولكسفاجن" اسمه.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن القرصنة طاولت معلومات حساسة تستخدم لعمليات الشراء أو القروض، بينها خصوصا أرقام رخصة القيادة، عائدة لنحو 900 ألف زبون حالي أو محتمل لدى "أودي" في الولايات المتحدة.

كذلك شملت التسريبات معلومات أقل حساسية، بينها الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني، لنحو 3.1 مليون زبون لدى "أودي" في الولايات المتحدة و163 ألفا في كندا. كذلك طاولت القرصنة بيانات نحو 3300 زبون لدى "فولكسفاجن" في الولايات المتحدة.

وأكدت المجموعة أنها تتواصل مع الأشخاص المعنيين، موضحة أنها أخطرت السلطات المعنية بذلك. وتعرضت شركات أمريكية عدة في الأسابيع الأخيرة لهجمات معلوماتية في نطاق تأثير متفاوت.

وأعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة الجمعة، أن بيانات زبائن لها في كوريا الجنوبية وتايوان سربت خلال هجوم معلوماتية. وقالت مجموعة "جي بي إس" العملاقة في مجال اللحوم أيضا إنها اضطرت مطلع الشهر الحالي إلى دفع 11 مليون دولار على شكل عملات بيتكوين افتراضية بسبب هجوم معلوماتية.

وقبل أسابيع، اضطرت شركة "كولونيال بايبلاين" التي تنقل ما يقرب من 45 في المائة من المحروقات المستهلكة على سواحل الولايات المتحدة الشرقي، لدفع 4.4 مليون دولار لقراصنة معلوماتية، وهي فدية استرجعت قسما منها السلطات الأمريكية لاحقا.