أكثر من 3,77 مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الجمعة: -

"لحظة تاريخية" في مجموعة السبع - رحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالحؤول دون انتشار أوبئة في المستقبل واعتبره "لحظة تاريخية". وتشمل الخطوات الجماعية تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات ودعم الإصلاحات لتعزيز منظمة الصحة العالمية.

وكتب جونسون في تغريدة "بموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم الديموقراطيات الرائدة في العالم الحؤول دون وقوع جائحة عالمية مرة أخرى، وضمان عدم تكرار الدمار الذي أحدثه كوفيد-19".

- السماح لستين ألف شخص ملقح بأداء الحج - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

والعام الماضي، شارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد خيّم عليه شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا ملايين الوفيات.

- أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن كوفيد - تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بكوفيد، وهو الأول من نوعه في البلد الواقع في جنوب آسيا، في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم مليار و300 مليون نسمة.

وتخرج الهند تدريجياً من الموجة الوبائية الثانية التي أغرقت المستشفيات ومحارق الجثث، مع قرابة 30 مليون إصابة وأكثر من 350 ألف وفاة.

- مجموعة مصابين بنسخة متحوّرة في شرق فرنسا - أعلنت السلطات الصحية في منطقة غران إيست في فرنسا السبت "خطة عمل فورية" بعد اكتشاف "مجموعة مصابين بنسخة ديلتا المتحورّة (الهندية)" في الكلية العليا للفنون في ران في ستراسبورغ.

وأوضحت هيئة الصحة المحلية أنه "تمّ اكتشاف" أربع إصابات و"يجري التحقيق" بـ43 حالة احتكاك. ومن المقرر إجراء عمليات تطعيم موجّهة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت إدارة المنطقة إغلاق الكلية.

- حفل ليلي في قلب باريس - تجمّع مئات الشباب مساء الجمعة لإقامة حفل في صرح مبنى الأنفاليد في باريس، بدون احترام تدابير التباعد الاجتماعي وبدون كمامات، إلى حين تدخلت الشرطة لتفريقهم مع بدء سريان حظر التجوّل.

وروى أحد المحتفلين ويُدعى غاسبار (17 عاماً) لوكالة فرانس برس، "رقصنا (...) لكن اعتباراً من الساعة 23,00، وصل عناصر الشرطة وأصدروا تعليمات، ما تسبب بتفريق الجميع".

- أكثر من 3,77 مليون وفاة - تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,787,127 شخصا في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 175,191,840 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا مع 599,180 وفاة تليها البرازيل بتسجيلها 484,235 وفاة ثم الهند مع 367,081 وفاة والمكسيك مع 229,823 وفاة والبيرو مع 188,100 وفاة.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.