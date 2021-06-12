1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (1077) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (906) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (446,960) حالة ولله الحمد.