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1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (1077) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (906) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (446,960) حالة ولله الحمد.

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