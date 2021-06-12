اليابان تدرس رفع حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض القيود

تدرس الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ المرتبطة بكوفيد19- التي تغطي وغيرها من المناطق بعد الأسبوع المقبل ولكنها سوف تبقي على بعض القيود للحيلولة دون زيادة الإصابات في الفترة السابقة على الأولمبياد الصيفية.

ونقل موقع "جابان توداي" عن مسؤول مطلع اليوم السبت أن حالة الطوارئ من المحتمل أن تنتهي في 20 يونيو مثلما هو مقرر في أغلب العشر مقاطعات التي تغطيها حالة الطوارئ، رغم أن البعض بما في ذلك العاصمة وكذلك أوساكا قد يتحولان إلى حالة تشبه الطوارئ.

وقال المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أنه في المناطق الخاضعة للإجراءات الشبيه بالطوارئ، تعتزم الحكومة مواصلة إلزام المطاعم بتقليل ساعات العمل ولكن قد ترفع حظرا على تقديم المشروبات الكحوليات، بحسب "الألمانية".

ويعقد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا اجتماع لطاقم مهام العمل يوم الخميس لاتخاذ قرار رسمي بعد التشاور مع أعضاء من حكومته بما في ذلك وزير الصحة نوريهيسا تامورا والوزير المكلف بملف فيروس كورونا ياسوتوشي نيشيمورا.

ومن بين المناطق الخاضعة حاليا لحالة الطوارئ هي هوكايدو وطوكيو وأوساكا وكيوتو وأوكاياما وهيروشيما وفوكوكا وأوكيناوا.