النفايات البلاستيكية خطر متزايد «3 من 3»

يمكن للحكومات أن تلعب دورا بالغ الأهمية في وضع المعايير والسياسات لتعزيز الطلب على البلاستيك المعاد تدويره، وإصدار أنظمة لوائح ضوابط لكيفية استخدامه بيئيا، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام الشركات العالمية والمحلية، والمساعدة على تعزيز اقتصاد إعادة تدوير البلاستيك. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تعمل مجموعة البنك الدولي على تشجيع “الاستثمارات الذكية في البلاستيك” عن طريق إعداد أدوات اقتصادية مبتكرة، واستحداث آليات تحفيزية، وتحديد الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي يمكن أن تحد من النفايات البلاستيكية.وتشمل خيارات السياسات تحميل منتجي السلع البلاستيكية ومستورديها، المسؤولية عن التخلص من النفايات البلاستيكية، والأدوات الاقتصادية، بما في ذلك الضرائب، للمساعدة على التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية غير الأساسية. ويجب مواءمة السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية من خلال إجراءات إقليمية محددة تتماشى مع الأجندات الوطنية.لإيجاد بيئة مواتية، من الأهمية بمكان وضع معايير لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره للمنتجات الاستهلاكية الرئيسة وتطبيقها. ويمكن أن يساعد ذلك الأمر على فصل أسعار البلاستيك المعاد تدويره عن أسعار البلاستيك الخام، وإيجاد طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها، والمحسن تدويرها إلى منتجات أعلى قيمة.في هذا السياق، يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا مهما في قيادة الحلول للتحدي المتعلق بالمواد البلاستيكية - قيادة الابتكارات في المواد والتكنولوجيا والتمويل، والإسهام في التعليم، والمشاركة، وتكثيف جهود التنظيف. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على وضع إطار عمل للمساعدة على إنشاء “فئة أصول” جديدة من القروض والسندات الزرقاء لتدبير رأس المال اللازم للسوق الناشئة، من أجل التصدي لقضية التلوث البحري بسبب النفايات البلاستيكية.وبغية تحفيز عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، يجب على القطاع الخاص إيجاد بدائل للبلاستيك تكون صديقة للبيئة، ونماذج أعمال مبتكرة لدعم إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره. وسيساعد هذا الأمر المستثمرين على تحقيق التوافق مع مصالح الحكومات، وإيجاد قيمة من البلاستيك المستعمل، والأهم من ذلك، تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.