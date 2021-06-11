الهند تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز 74 % خلال 3 سنوات

قالت وزارة النفط الهندية في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس، إن شركات النفط الوطنية وغيرها من شركات التنقيب عن النفط والغاز في الهند، تسعى إلى الوصول بإنتاج البلاد إلى 40 مليون برميل نفط خام و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا، بحلول آذار (مارس) 2024.وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن إنتاج الهند من النفط الخام خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي، بلغ 30.5 مليون طن، في حين كان إنتاج الغاز 28.7 مليار متر مكعب.وراجع دارميندرا برادان وزير النفط الهندي، خطة عمل شركات النفط والغاز خلال عامي 2023 و2024. وأشار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في آذار (مارس) الماضي، إلى أن بلاده تزيد من استخدام الغاز الطبيعي، وكذلك مزيج الإيثانول بهدف الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يعد الغاز الطبيعي أقل تلويثا للبيئة من النفط الخام والفحم.وأظهرت بيانات من مصادر مطلعة، أن حصة إفريقيا من واردات النفط الهندية قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في نيسان (أبريل)، إذ عززت المصافي مشترياتها من منتجين صغار في المنطقة مثل غانا والكونجو بسبب أسعار أفضل ومنافسة أقل من الصين. وأظهرت البيانات، أن حصة النفط الإفريقي من واردات الهند من الخام ارتفعت إلى 16.3 في المائة في نيسان (أبريل).وبشكل عام، تراجعت واردات الهند من النفط في نيسان (أبريل) 3.7 في المائة عن الشهر السابق، لأن شركة هندوستان بتروليوم المملوكة للدولة لم تتسلم نفطا لمصفاة مومباي التي تم إغلاقها بالكامل لأعمال التجديد.تسلمت المصافي نحو 4.2 مليون برميل نفط يوميا في نيسان (أبريل)، بانخفاض نحو 8.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.ومقارنة بالعام الماضي، خفضت المصافي الهندية واردات النفط من أماكن بعيدة، من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا، في حين زادت وارداتها من الكويت.وأدى ارتفاع المشتريات من الكويت إلى زيادة حصة نفط الشرق الأوسط إلى نحو 67.9 في المائة من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة في تسعة أشهر.وربما تنخفض واردات الهند من النفط في أيار (مايو)، إذ قلصت المصافي عمليات تكرير النفط الخام في نهاية نيسان (أبريل) بعد أن دفعت موجة كوفيد - 19 الثانية عدة ولايات لفرض قيود على التنقل، ما أثر في الطلب على الوقود وأدى إلى زيادة المخزونات.من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لدى الهند خلال الأسبوع المنتهي في 4 حزيران (يونيو) الحالي بمقدار 6.84 مليار دولار بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 605 مليارات دولار.وأشار بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى الهند حتى 4 حزيران (يونيو) الماضي ارتفع 21 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.ولفتت وكالة "بلومبيرج" إلى تراجع احتياطي الذهب لدى الهند خلال الأسبوع الماضي 1.3 في المائة، أسبوعيا في حين ارتفع 16 في المائة، سنويا، إلى ما يعادل 37.6 مليار دولار.وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى الهند 1.3 في المائة أسبوعيا و21 في المائة سنويا إلى ما يعادل 650.9 مليار دولار.في حين استقرت حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.51 مليار دولار دون تغيير عن مستواها في الأسبوع السابق، وبزيادة نسبتها 4.9 في المائة.