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أحداث في صور

فلسطيني يسير بأكياس حلوى أمام أنقاض مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية

فلسطيني يسير بأكياس حلوى أمام أنقاض مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية

الفرنسية

فلسطيني يسير بأكياس حلوى أمس أمام أنقاض مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية في غزة

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