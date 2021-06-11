«المركزي السعودي» يرفع بطلبي ترخيص بنكين رقميين لمزاولة الأعمال المصرفية

أعلن البنك المركزي السعودي استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، إضافة إلى الإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، سيقوم البنك المركزي بالرفع إلى الجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سيقوم البنك المركزي باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.ورخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.ويأتي هذا استكمالا للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين باستقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، والفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافدا أساسيا من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي استمرار تلقي طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات.ودعا البنك الراغبين في تقديم طلبات الترخيص إلى الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية التي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، المنشورة على موقع البنك المركزي.