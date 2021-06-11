20 ألف موظفة سعودية سجلن في «وصول» منذ نوفمبر 2020

بلغ عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، 20 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج في نوفمبر 2020 حتى مايو 2021، وذلك وفقا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاء تنامي أعداد الموظفات المسجلات في "وصول"، نظرا إلى التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعودا على التحسينات الجديدة على البرنامج، فقد رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلا عن 800 ريال شهريا.

ووفقا للآلية الجديدة للبرنامج، فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80 في المائة من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري ستة آلاف فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللاتي تراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا عن 12 شهرا.

وحرصا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، تقدم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة هي، الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.