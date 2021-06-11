بسبب انتهاك الخصوصية .. «أمازون» تواجه غرامة بقيمة 425 مليون دولار في أوروبا

اقترحت لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي تغريم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم"، بأكثر من 425 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة إن الغرامة تتعلق باتهام أمازون بانتهاك قانون حماية البيانات العامة في أوروبا، وجمع واستخدام بيانات شخصية للأفراد.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن شركة خدمات الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفسز" التابعة لمجموعة أمازون، ليست جزءا من هذه القضية.

ولكي يتم فرض هذه الغرامة، يجب موافقة سلطات حماية الخصوصية والبيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي عليها، وهو ما قد يستغرق شهورا وقد يؤدي إلى زيادة الغرامة أو تقليلها.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت منظمة "بروبوبليكا"، المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، نقلا عن سجلات دائرة الإيرادات الداخلية السرية التي راجعتها، أن هناك عديدا من أبرز المليارديرات في العالم، الذين قاموا بدفع ضرائب اتحادية ضئيلة أو لم يدفعوا أي ضرائب على الدخل خلال بعض الأعوام.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أغنى شخص في العالم، وهو جيف بيزوس، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، لم يدفع أي ضريبة دخل اتحادية خلال الفترة بين عامي 2007 و2011.

فيما نجح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، في القيام بالشيء نفسه في عام 2018، كما تبين أيضا أن مايكل بلومبيرج مؤسس شركة "بلومبيرج إل بي" والمستثمرين كارل إيكان وجورج سوروس، قد دفعا الحد الأدنى من ضريبة الدخل الاتحادية في الأعوام الأخيرة.

وتقول منظمة "بروبوبليكا" غير الربحية، إنه قد تم تقديم البيانات إلى المؤسسة الإخبارية بعد أن نشرت سلسلة من المقالات التي تعلقت بسجلات دائرة الإيرادات الداخلية.