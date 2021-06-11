"المركزي الأوروبي" يبقي الفائدة عند أدنى مستوياتها رغم دلالات التعافي وارتفاع التضخم

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى قياسي، أمس، كما لم يغير الخطة الخاصة بالتحفيز النقدي الطارئ على الرغم من دلالات على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وارتفاع معدل التضخم أخيرا.ودشن البنك البرنامج في آذار (مارس) 2020 عندما ضربت الجائحة دول منطقة اليورو الـ19، وكان البرنامج يهدف إلى تقوية اقتصاد منطقة اليورو لمواجهة أحد أسوأ الأزمات خلال جيل والتعامل مع تهديد تراجع التضخم.وسيستمر البرنامج حتى آذار (مارس) المقبل أو "حتى يقضي البنك بأن مرحلة أزمة فيروس كورونا انتهت"، وفقا لـ"الألمانية".وجرى تعزيز البرنامج وتمديده خلال الـ12 شهرا الماضية، في ظل محاولة البنك الحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.مع ذلك، أكدت توقعات النمو الاقتصادي والتضخم الجديدة، التي كشفت عنها لاجارد خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو ستمضى قدما هذا العام، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.وأشار البنك في بيان أمس، إلى أنه لن يتسرع في تعديل تكاليف الإقراض. وبقي معدل إعادة التمويل عند صفر منذ آذار (مارس) 2016، كما أبقى البنك دون تغيير سعر عائد الإيداع عند سالب 0.5 في المائة، وسعر الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة.بدورها أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عدم اتخاذ أي خطوات فورية للبدء بإنهاء خطة المساعدة النقدية التي تبلغ قيمتها 1.85 تريليون يورو "2.25 تريليون دولار".وقالت إن القيام بذلك "سيكون أمرا سابقا لأوانه، فالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي لم يناقش برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة جائحة كورونا"، وفقا لـ"الألمانية". وأضافت "هذا الأمر مبكر للغاية وسابق لأوانه للغاية".وبدلا عن ذلك، أشارت إلى أن البنك، ومقره فرانكفورت، سيستمر في عمليات الشراء وفقا للبرنامج على مدار الربع المقبل" بوتيرة أعلى بشكل كبير من أثناء الأشهر الأولى من العام". وتابعت "ما زلنا بعدين للغاية عن هدفنا بالنسبة إلى معدل التضخم، وهو نحو 2 في المائة".