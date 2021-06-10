ضغوط البيع تفقد الأسهم السعودية معظم مكاسب الجلسة .. والسيولة تهبط إلى 14.3 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 10796 نقطة بمكاسب ست نقاط بنحو 0.06 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة بنحو 0.09 في المائة ليغلق عند 1445 نقطة. وكانت السوق محققة مستويات جديدة خلال الجلسة بعدما تخطت 10800 نقطة لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلا أن ضغوطا بيعية أفقدت السوق معظم مكاسبها. وأشير في التقرير السابق إلى مستويات المقاومة عند 10820 نقطة واستطاع المؤشر الوصول إلى 10839 نقطة قبل تزايد عمليات البيع. وأظهرت السوق ضعفا في الأداء، ولم تستطع مواجهة الضغوط البيعية، ما يجعل السوق أكثر ميلا نحو التراجع وجني الأرباح من إكمال سلسلة الارتفاع.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10796 نقطة، وتداول بين الأدنى عند 10780 نقطة بنحو 0.09 في المائة، بينما الأعلى عند 10839 نقطة رابحا 0.45 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10796 نقطة رابحا ست نقاط بنحو 0.06 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 2.1 مليار ريال لتصل إلى 14.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 44 مليون سهم، لتصل إلى 387 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة بنحو 45 ألف صفقة لتصل إلى 503 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 9.8 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.69 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 8 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ذيب" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 58.60 ريال، يليه "الدوائية" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 55.60 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 68 ريالا. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "تبوك الزراعية" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 41.20 ريال، يليه "مجموعة فتيحي" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 33.65 ريال، وحل ثالثا "متطورة" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 55.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 829 مليون ريال، يليه "ذيب" بقيمة 712 مليون ريال، وحل ثالثا "العبداللطيف" بقيمة 678 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية