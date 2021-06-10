حامدي والعازمي والزهراني .. الطموح السعودي طوكيو 2021

تتجه أنظار الرياضيين غداً الجمعة باتجاه قاعة بيير دي كوبرتان الرياضية في باريس والتي ستستضيف التصفيات الأولمبية في الكاراتيه خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري وستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لتحقيق آمال التأهل إلى أولمبياد طوكيو حيث يتنافس أكثر من 800 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم على 24 بطاقة أخيرة من أصل 80 بطاقة مؤهلة عن لعبة الكاراتيه التي تظهر لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويعقد الأخضر السعودي آمال عريضة على ثلاثة من أبطاله في المنافسة على خطف بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد أن قام بتجهيز البطل سلطان الزهراني للمنافسة على منافسات القتال تحت وزن 67 كجم وستكون مواجهات هذا الوزن غداً الجمعة بينما سينافس البطل السعودي عمر العازمي على بطاقة التأهل في منافسات القتال تحت وزن 75 كجم وتقام مواجهات هذا الوزن بعد غدٍ السبت .

وآخر المنافسين من الأبطال السعوديين طارق حامدي سينافس على بطاقة التأهل في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم وتقام مواجهات هذا الوزن يوم الأحد المقبل.

وكان أخضر الكاراتيه قد وصل إلى فرنسا الثلاثاء الماضي بعد اختتام معسكره الخارجي بجمهورية كازاخستان وحظي بمتابعة واهتمام من قبل سعادة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري الذي يرأس البعثة وفي مقدمة الحضور لهذا الحدث الكبير وأكمل اللاعبون تحضيراتهم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد الفتاح النجار والكابتن علي الزهراني.

ووقف الدكتور الشهري على آخر تحضيرات وتجهيزات الأخضر السعودي لهذه التصفيات من خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين اطمأن خلالها على كامل جاهزية اللاعبين للمشاركة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها التأهل بإذن الله تعالى.