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بسبب انتهاك الخصوصية .. "أمازون" تواجه غرامة بقيمة 425 مليون دولار في أوروبا 

بسبب انتهاك الخصوصية .. "أمازون" تواجه غرامة بقيمة 425 مليون دولار في أوروبا 

الاقتصادية من الرياض


اقترحت لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي تغريم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم بأكثر من 425 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة إن الغرامة تتعلق باتهام أمازون بانتهاك  قانون حماية البيانات العامة في أوروبا، وجمع واستخدام بيانات شخصية للأفراد.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفسز التابعة لمجموعة أمازون ليست جزءا من هذه القضية.
ولكي يتم فرض هذه الغرامة يجب موافقة سلطات حماية الخصوصية والبيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي  عليها وهو ما قد يستغرق شهورا وقد يؤدي إلى زيادة الغرامة أو تقليلها.

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