14 % ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال مايو

حققت الموانئ السعودية خلال مايو 2021، ارتفاعا في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 14.27 في المائة، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 592 ألف حاوية قياسية، وبلغت أطنان البضائع المناولة 24 مليون طن.ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ، شهدت أعداد السفن القادمة إلى موانئ السعودية ارتفاعا خلال الشهر المنصرم بنسبة زيادة 7.25 في المائة بواقع 1021 سفينة، وتسجيل ارتفاع لافتا في إجمالي أعداد الركاب بنسبة زيادة 354 في المائة، بواقع 44 ألف راكب.كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعا آخر في أعداد السيارات بنسبة زيادة 6.20 في المائة، بواقع أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ إجمالي أعداد المواشي أكثر من 163 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليوني طن.وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.يذكر أن "موانئ" تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعا مستداما ومتكاملا، يستقرئ المستقبل، ويمكن القدرات الوطنية، ليسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.