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انخفاض أرباح عطاء التعليمية إلى 6.3 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفاض أرباح عطاء التعليمية إلى 6.3 مليون ريال خلال الربع الثالث

الاقتصادية من الرياض

سجلت شركة عطاء التعليمية صافي ربح   بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في أبريل 2021, مقابل 12.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 48%. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى :

 

1- انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي .

2- انخفاض الإيرادات الاخري بنسبة 50% والعائد الي توقف الأنشطة الطلابية وعدم تشغيل المقاصف نتيجة إغلاق المدارس بسبب الجائحة العالمية .

وذلك علي الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% عن الربع المماثل من العام الماضي .

 

 

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