الذهب ينخفض مع ترقب الأسواق لقرار المركزي الأوروبي وبيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1883.26 دولار للأوقية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1888.20 دولار للأوقية.

وبحسب "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل نيسان. وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تقدم المؤشر 0.4 بالمئة في مايو أيار.

كما يتتبع المستثمرون بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية، والمقرر صدورها اليوم أيضا، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش. ومن شبه المؤكد أن يُبقي المركزي ألأوروبي على تدفق سخي للتحفيز حين يجتمع صانعو السياسات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.62 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2777.89 دولار، بينما انخفض البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1136.53 دولار.