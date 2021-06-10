مؤتمر دولي لصياغة حلول مستدامة لأزمة التنوع الأحيائي عبر بوابة السياسة التجارية

على الصعيد العالمي، هناك نحو مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة الآن بالانقراض، وبعض التقديرات تربط التجارة العالمية بما يقرب من ثلث الأنواع المهددة.الأمم المتحدة وحتى منظمة التجارة العالمية تقر بأن التجارة غير المستدامة هي السبب وراء أزمة التنوع الأحيائي التي تهدد وجودنا، لكن إذا تم القيام بتجارة دولية ذات علاقة بالتنوع الأحيائي، فإنها ستسهم في حماية الموارد الثمينة لكوكبنا.هذا هو جوهر قضية مؤتمر دولي تعقده منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عبر الإنترنت في جنيف في 14 و15 حزيران (يونيو) الجاري وأيضا هو جوهر دراسة دولية أصدرها مصرف "كريدي سويس" أمس الأول، وقد تكون الأولى من نوعها في بحث أضرار النفايات الغذائية على البيئة والتنوع الأحيائي.ويجمع المؤتمر كبار خبراء التجارة والوزراء وقادة الفكر والمنظمات الدولية لاستكشاف دور السياسة التجارية في صياغة حلول مستدامة تفيد الناس بشكل أكثر مساواة. الأهم من ذلك، أن المؤتمر، بحد ذاته، يمهد لمؤتمر عالمي أكبر سيقام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الصين.وعلى مر العقود، زادت حصة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد - من 36 في المائة في 1979 إلى 60 في المائة في 2020. اليوم، يأتي معظم ما نشتريه ونستهلكه من بلد آخر، ما يعني أن بصمتنا في التأثير على التنوع الأحيائي قد تكون أكبر في الخارج منها في الداخل. وتعتبر القهوة والشوكولاتة ولحم البقر مجرد أمثلة قليلة على المنتجات التي يتم استهلاكها يوميا في جميع أنحاء العالم التي ترتبط ارتباطا قويا بفقدان التنوع الأحيائي.وفي هذا الصدد، قالت إيزابيل ديورانت، الأمين العام بالنيابة لـ"أونكتاد": إن نظام التجارة اليوم لا يوفر إطارا فعالا للتنفيذ الفعال لمثل هذه التدابير لمصلحة العالم عموما والبلدان النامية على وجه الخصوص، ينبغي أن نضع في الحسبان الصلة بين التنوع الأحيائي والتجارة عند دراسة أسباب فقدان التنوع ومناقشة الحلول الممكنة.وأضافت: "كي تلعب التجارة دورا رائدا في المعركة ضد فقدان التنوع الأحيائي، ينبغي أن تكون مستدامة طوال سلسلة القيمة، من المزرعة أو المصنع إلى المتجر إلى الشوكة لتحقيق ذلك، ينبغي أن تكون هناك موافقة عالمية على ضرورة الحصول على شهادة وتحسين إمكانية التتبع".يرتبط التنوع الأحيائي بالتجارة الدولية بعدة طرق، بعضها بآثار التجارة المشروعة والبعض الآخر بالتجارة غير المشروعة. وتوضح "أونكتاد" إنه يُمكن أن تتفاقم أضرار التنوع الأحيائي المرتبطة بإنتاج السلع المتداولة بسبب تعاظم الطلب الأجنبي.في الوقت نفسه، يمكن أن يشجع الطلب على الصادرات للسلع المستدامة على ممارسات أفضل محليا، كما يمكن للتجارة في الخدمات والتدفقات المالية أن تفيد الاستثمارات في التنوع الأحيائي.ويتمثل أحد التحديات المهمة بشكل خاص في الاتجار غير المشروع في السلع الحساسة بيئيا، مثل منتجات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والحياة البرية المهدَّدة والأخشاب والنفايات الخطرة.وحصاد الأخشاب غير القانوني والإمدادات التجارية ذات الصلة تُمثل بين 10 - 15 في المائة من الأخشاب العالمية، وما يصل إلى 50 في المائة في مناطق معينة، ما يضر بإيرادات الدولة وسبل عيش فقراء الريف.وأبلغ 65 في المائة فقط من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن آليات تعمل بكامل طاقتها تسمح باستخدام المعلومات التجارية لاستهداف حركة منتجات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومع بدء احتفال العالم في 2021 بيوم التنوع الأحيائي تحت شعار "نحن جزء من الحل من أجل الطبيعة"، لم يكن دور التجارة في المساعدة على مكافحة فقدان التنوع الأحيائي أكبر من أي وقت مضى.وتقول الذراع التجارية لمنظمة الأمم المتحدة إنه من أجل تعميم التنوع الأحيائي بشكل أكثر فعالية في قضايا التجارة، سيكون من المهم أن تدمج الحكومات أهداف التنوع الأحيائي في استراتيجياتها وخططها المتعلقة بالتجارة.وفي حين أن القليل من استراتيجيات التجارة تفعل ذلك بشكل مناسب اليوم، فإن الحكومات تولي اهتماما متزايدا لضمان أن تدعم أهداف التجارة والتنوع الأحيائي الخاصة بها بعضها البعض. تتمثل إحدى الطرق في الاتفاقات التجارية، بمعنى، تضمين اتفاقيات التجارة الإقليمية أحكاما لمعالجة الأمور المتعلقة بالتنوع الأحيائي بين شركائها التجاريين.وتضيف: "أنه من بين 730 اتفاقية تجارية تم توقيعها بين 1945 و2018، هناك 30 اتفاقية فقط تؤكد الالتزامات المتعددة الأطراف لتنفيذ اتفاقية التنوع الأحيائي - دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1992 - و14 تؤكد الالتزامات تجاه اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.لكن الزخم نحو إدراج إشارة إلى هذه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في الاتفاقات التجارية الإقليمية ظهر في منتصف العقد الأول من القرن الـ21.وتتضمن بعض الاتفاقات التجارية الإقليمية أحكاما لتعزيز التنوع الأحيائي على نطاق أوسع. وعلى غرار المثال الرائد لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة في 1992، تضمنت أحكاما تتناول إما الأنواع المهددة بالانقراض وإما الأنواع المهاجرة أو المناطق المحمية أو الموارد الجينية أو السلامة الإحيائية أو الكائنات المعدلة وراثيا، وغيرها.وتستشهد "أونكتاد" باتفاقية الولايات المتحدة وبيرو، الموقعة في 2006، كمثال ناجح في تعزيز التنوع الأحيائي من خلال تعزيز التشريعات المتعلقة بالغابات والحياة البرية وجعل سياسات الشركاء التجاريين متوافقة مع أحكام اتفاقية سيتيز CITES.وتدعو "أونكتاد" إلى بذل مزيد من الجهود لضمان أن تكون التجارة جزءا من الحل في التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم. تؤكد على أنه ينبغي أن تدعم الإجراءات التي تحمي النظم البيئية أهداف التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا.ومن المقرر أن يتم اعتماد الإطار الجديد للتنوع الأحيائي في الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي من 11 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) في كونمينج، الصين.وتقترح الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي الآن أهدافا جديدة لإطار التنوع العالمي بعد عام كوفيد - 19، بما في ذلك قضايا التجارة التي تغطي الحياة البرية والنباتات.ومن المقترحات المطروحة أن يتم ضمان الحصول على سلع صديقة للتنوع الأحيائي مثل المنتجات الخالية من إزالة الغابات، على سبيل المثال، عن طريق الحصول على شهادات وإمكانية التتبع ومعلومات عن مجالات تتعلق بطرق الإنتاج.