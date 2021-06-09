162.4 مليون برميل استهلاك البنزين في السعودية خلال 2020 .. أدنى مستوى في 10 أعوام

تراجع استهلاك البنزين الممتاز "91 و95 أوكتان" في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، بما يعادل 31.6 مليون برميل، ليبلغ نحو 162.4 مليون برميل خلال 2020، مقابل نحو 194.1 مليون برميل في 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة الطاقة والبنك المركزي السعودي "ساما"، يعد استهلاك البنزين في 2020 هو الأدنى خلال عشرة أعوام، أي منذ 2010 عندما بلغ الاستهلاك 151.4 مليون برميل.

ووتيرة التراجع المسجلة خلال العام الماضي هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، سواء من حيث نسبة أو كمية الانخفاض.

والانخفاض المسجل خلال 2020 هو الثالث على التوالي في استهلاك البنزين، حيث كان قد تراجع بنسبة 0.2 في المائة، بما يعادل 0.4 مليون برميل في 2019، و6.5 في المائة بما يعادل 13.5 مليون برميل في 2018، حينما بلغ 194.5 مليون برميل مقابل 208 ملايين برميل في 2017.

يأتي هذا الانخفاض العام الماضي بالتزامن مع منع التجول لعدة أشهر خلال العام الماضي، فيما يمكن تبريره خلال الأعوام الأخيرة بإصلاح أسعار الطاقة، إضافة إلى برامج كفاءة استهلاك الطاقة التي تقودها الدولة.

ويدعم خفض استهلاك البنزين محليا زيادة الإيرادات الحكومية كونه سيزيد معدلات التصدير إلى الخارج، كما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية أخرى مثل تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويدعم جهود الدولة في ظاهرة التغير المناخي.

وخلال العام الماضي، بلغ متوسط الاستهلاك اليومي في السعودية 445 ألف برميل، مقابل 532 ألف برميل في عام 2019.

أما متوسط استهلاك الفرد من البنزين خلال عام 2020 كاملا فبلغ نحو 4.6 برميل، مقابل 5.7 برميل في عام 2019.



تطور سنوي



خلال الفترة من 2005 حتى 2020، واصل استهلاك البنزين في السعودية ارتفاعه سنويا حتى 2015، فيما تراجع بشكل طفيف خلال 2016 بعد إصلاح جزئي لأسعار الطاقة، ثم ارتفع 2017، قبل أن يتراجع لثلاثة أعوام على التوالي من 2018 حتى 2020.

وخلال الفترة المذكورة، كانت أعلى وتيرة ارتفاع من حيث الكمية، قد تم تسجيلها عام 2015 عندما ارتفع استهلاك البنزين بنحو 13.3 مليون برميل، ليبلغ 204 ملايين برميل مقابل 190.7 مليون برميل في 2014.

في حين كانت أعلى وتيرة ارتفاع من حيث النسبة في عام 2007، عندما ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 9.9 في المائة، ليبلغ 126.7 مليون برميل، مقابل 115.3 مليون برميل في عام 2006.



وحدة التقارير الاقتصادية