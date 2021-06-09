الأسهم السعودية تقترب من مستويات 10800 نقطة بدعم شبه جماعي من القطاعات

ارتفعت الأسهم السعودية 54 نقطة بنحو 0.51 في المائة لتغلق عند 10790 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.32 في المائة. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات مع تراجع وحيد لـ"التطبيقات وخدمات التقنية". وعلى الرغم من تراجع السيولة بنحو ثلاثة مليارات ريال، إلا أنها تحافظ على مستوياتها فوق المتوسط الشهري عند عشرة مليارات ريال. وتقترب السوق من الوصول إلى مستويات مستهدفة بحسب عوامل فنية عند 10820 نقطة، بينما الدعم عند 10620 نقطة. وتستمر السوق في التداول بنشاط عال حتى مع ارتفاع المكررات وذلك وسط ارتفاع في شهية المخاطرة والنزعة المضاربية وتوقعات متفائلة من قبل متعاملين تجاه ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10749 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10790 نقطة رابحا 0.51 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10790 نقطة بمكاسب 54 نقطة بنحو 0.51 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 16 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 81 مليون سهم لتصل إلى 431 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 124 ألف صفقة لتصل إلى 549 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 0.25 في المائة، مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 9.8 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 3 في المائة.وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 13 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "الدوائية" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 50.60 ريال، يليه "متطورة" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 56.90 ريال، وحل ثالثا "أيان" بنحو 7.1 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بتروكيم" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 46.25 ريال، يليه "الجوف" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 87.70 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنحو 2.47 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "أيان" بقيمة مليار ريال، يليه "الأسماك" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "متطورة" بقيمة 997 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية