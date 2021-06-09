الأسهم السعودية تقترب من مستويات 10800 نقطة بدعم شبه جماعي من القطاعات

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10749 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 10790 نقطة رابحا 0.51 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10790 نقطة بمكاسب 54 نقطة بنحو 0.51 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 16 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 81 مليون سهم لتصل إلى 431 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 124 ألف صفقة لتصل إلى 549 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 0.25 في المائة، مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 9.8 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 3 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 13 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "الدوائية" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 50.60 ريال، يليه "متطورة" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 56.90 ريال، وحل ثالثا "أيان" بنحو 7.1 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بتروكيم" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 46.25 ريال، يليه "الجوف" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 87.70 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنحو 2.47 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال.
وكان الأعلى تداولا "أيان" بقيمة مليار ريال، يليه "الأسماك" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "متطورة" بقيمة 997 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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