ارتفاع طفيف لمؤشرات الأسهم الأمريكية .. غياب المحفزات يبقي زخم التداولات بطيئا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الافتتاح أمس، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى زخم التداولات بطيئا، فيما يترقب المستثمرون استقاء مؤشرات جديدة من بيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة إلى 34626.16 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة إلى 4232.99 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40 في المائة إلى 13980.231 نقطة.من جهة أخرى، استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل صدور قرار بشأن السياسات من البنك المركزي الأوروبي وقراءة للتضخم الأمريكي في الأسبوع الجاري.واستقر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، عند ما يقل بقليل فحسب عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 455.66 الذي سجله في الجلسة السابقة.وارتفعت شركات الطيران، ومن بينها "إير فرانس كيه.إل.إم"، و"لوفتهانزا"، و"آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أكثر من 1 في المائة بعد أن قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إنها ستخفف توصيات السفر بشأن 110 دول ومناطق".ونزل سهم مجموعة الأغذية الفرنسية "دانون" 1.5 في المائة بعد أن خفضت "آر.بي.سي" توصيتها للسهم إلى "أداء أقل من أداء السوق".وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس نتيجة مبيعات لجني الأرباح لأسهم شركات الشحن وأشباه الموصلات فيما يترقب مستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد يكون لها تأثير في موعد تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامج التحفيز.وتراجعت أسهم شركات القطاع المالي وشركات التأمين عقب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما قلص توقعات العائدات لمحافظها.وقفز سهم "إيساي" 16.26 في المائة مرتفعا بالحد الأقصى المسموح به يوميا للجلسة الثانية على التوالي بعد حصول عقارها لمرض الزهايمر على موافقة من الجهات التنظيمية الأمريكية الإثنين.وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.35 في المائة عند 28860.50 نقطة فيما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 1957.14 نقطة.وكان قطاع الشحن البحري على "توبكس" أكبر متضرر بين القطاعات الفرعية ونزل 3.33 في المائة بعدما صعد لأعلى مستوى في عقد. وقاد سهم "كاواساكي كيسن" التراجعات على مؤشر نيكاي وهوى 4.54 في المائة بينما فقد سهم "ميتسوي أو.اس. كيه لاينز" 3.59 في المائة.ونزل سهم شركة أشباه الموصلات "ليزرتك" 3.86 في المائة متراجعا لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغ ذروة قياسية.إلى ذلك، أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسة على مكاسب أمس مع ارتفاع أسعار النفط، فيما أغلقت بورصة دبي على هبوط بفعل ضغط من أسهم الشركات العقارية.وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة إلى 6711 نقطة وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 3.2 في المائة وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 14.8 في المائة بعدما قدمت شركة القابضة المملوكة لأبوظبي عرضا لدمج شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع شركة الفنادق.وصعد مؤشر الأسهم القطرية 0.2 في المائة إلى 10691 نقطة لتتوقف خسائره التي استمرت على مدار أربع جلسات، وربح سهم "صناعات قطر" 0.6 في المائة و"قطر لصناعة الألمنيوم" 4.5 في المائة.وتحت ضغط الأسهم العقارية فقد مؤشر دبي 0.1 في المائة إلى 2832 نقطة، ونزل سهم "إعمار العقارية" ووحدتها "إعمار مولز" 1 في المائة لكل منهما وخسر سهم "داماك العقارية" 1.5 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1546 نقطة. تقدم مؤشر مسقط 1 في المائة إلى 4020 نقطة، وربح مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 6848 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 في المائة إلى 10042 نقطة، وزاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، 1 في المائة، وتقدم سهم "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.2 في المائة.