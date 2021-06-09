"العربية للأنابيب" تخسر 195 مليون ريال خلال 2020

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن تسجيلها صافي خسائر في 2020 بلغ 195.3 مليون ريال مقارنة بتحقيق صافي ربح 30.2 مليون ريال في 2019.

يعود سبب تحقيق صافي خسارة لانخفاض مبيعات 2020 بنسبة 50% وذلك بمبلغ 369.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 741.1 مليون ريال في 2019 ويعود السبب الى التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام بالإضافة إلى الإنتشار الواسع غير المسبوق للجائحة مما أدى إلى وقف العمل في بعض خطوط الإنتاج وتقليص ساعات وأيام العمل للشركة وتأخر جداول توريد الأنابيب للعملاء لأسباب الحظر والتأخر في مشاريع العملاء

إضافىة إلى تكوين مخصصات إضافية للمخزون بقيمة 59.2 مليون ريال بعد قيام الشركة بعمل تقييم مفصل ومراجعة كاملة على المخزون مع المراجع الخارجي.

كما أنه خلال قيام الشركة بالعمل على أتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية تم اكتشاف بعض الفروقات الماليه في بند المخزون وعلية تم العمل مع المراجع الخارجي والذي قام بعمل فحص كامل لحساب المخزون (إنتاج تحت التشغيل - مخزون الخردة - المواد الخام - منتجات تامة الصنع) وبناءا على نتائج الفحص تم معالجة الفروقات والتي تظهر في القوائم المالية للعام 2020.