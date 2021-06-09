ساكو : الحصول على تسهيلات مصرفية إسلامية من "ساب" بمبلغ 412.9 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 412,950,000 ريال لتمويل المشاريع التوسعية وقد تم تقديم ضمانات مقابل التمويل بموجب سند لأمر بنفس المبلغ.