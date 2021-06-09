"تاسي" يرتفع للجلسة الثالثة ويغلق قرب 10800 نقطة بسيولة 16.5 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، ودعم قطاعا البنوك وإنتاج الأغذية من حركة المؤشر العام الذي يقترب من مستويات 10800 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10790 نقطة مرتفعا بنحو 54 نقطة والتي تعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 16.47 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 431.16 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 549.2 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي و "المراعي" على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.8 و2.5 في المائة على الترتيب، في حين يستمر سهم المراعي في تحقيق المكاسب وللجلسة الرابعة على التوالي ليحقق أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2017.

بالمقابل تراجعت أسهم سابك معادن والبنك الأهلي بنسب تراوحت ما بين 1.9 و 0.2 في المائة، بينما أغلق سهم أرامكو على استقرار عند 35.4 ريالا للسهم.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم أيان والأسماك وكذلك المتطورة حيث بلغت تداولاتهم نحو 1.1 مليار ريال و 1.02 مليار و 997.9 مليون ريال على التوالي، في حين سيطرت الأسهم الثلاث على 18.7 في المائة من سيولة الجلسة.

فيما سجل سهم "الأسماك" خلال تعاملات اليوم ثاني أعلى أحجام تداول يومي منذ الإدراج، بعد بلوغه أحجام تداول 25.56 مليون سهم تعادل نحو 106 في المائة من الأسهم الحرة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 102 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الدوائية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه سهم المتطورة بعد صعوده 9.6 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم كل من أيان والخليج للتدريب وكذلك باعظيم بنسب تراوحت ما بين 7 و6 في المائة، حيث سجل سهم "أيان" اعلى إغلاق منذ مطلع 2008.

قابل ذلك تراجع أسهم 80 شركة تصدرها أسهم بتروكيم والجوف الزراعية بعد هبوطهما بنحو في المائة، تلاه أسهم الشرقية للتمية وزجاج بتراجعات بلغت 2.5 و2 المائة على الترتيب.