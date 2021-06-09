"موديز" تصنف قوة التأمين المالي لشركة بروج للتأمين عند "Baa2"

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن تأكيد تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية من قيد المراجعة نحو التخفيض إلى مستقرة.

وقالت الشركة: سيعكس تأكيد التصنيف في الفئة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة توقعات وكالة موديز بأن ادارة الشركة ستوقف الانخفاض في الحصة السوقية وربحية الشركة.

واشارت وكالة موديز بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مستوى احتياطيات السيولة ورأس المال القوي الذي حافظت عليه الشركة وتوقع وكالة موديز بأن شركة بروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستويات رأس مال كافية وقوية.

كما قالت الوكالة يمكن رفع التصنيف إذا حافظت "بروج" على حصة سوقية بأكثر من 1% أو قامت بزيادتها، بهدف استعادة مركزها ضمن أفضل 20 شركة في السوق، واذا تحسين ربحيتها بحيث تكون مستويات العائد على رأس المال (ROC) أكثر من 12% باستمرار وبنسبة مجمعة (COR) أقل من 90% بينما تحافظ على مستويات رأس مالها مع رافعة إجمالية للاكتتاب (GUL) بأقل من x2.

وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف شركة بروج إذا حدث انخفاض مستمر في حصتها السوقية؛ أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإ جمالية للاكتتاب لأكثر من x3 ، أو إذا ضعفت الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين؛ أو ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع نسبة مجمعة (COR) تبلغ أكثر من 100% باستمرار؛ أو انخفاض جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر (HRA) تعادل أكثر من 80% من حقوق الملكية الموحدة (الماسهمين وحاملي وثائق التأمين).