«إنوم» علامة فارقة في الحرب التكنولوجية ضد الجريمة المنظمة

ستمثل الحملة الأمنية العالمية على الجريمة المنظمة، التي تم الكشف عنها أمس، "علامة فارقة" في تاريخ مكافحة الجريمة، وستعد شاهدة على أهمية التكنولوجيا في هذه المعركة، وفق خبير حاورته "الفرنسية".واعتقل مئات الأشخاص في أنحاء العالم في حملة نوعية واسعة النطاق ضد الجريمة المنظمة أتاحها زرع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) أجهزة هاتف مشفرة، وفق ما أفادت سلطات إنفاذ القانون في دول عدة أمس.وتمكن الشرطيون من قراءة رسائل زعماء المنظمات الإجرامية العالمية في نحو 100 دولة أثناء تخطيطهم لصفقات مخدرات ونقل أسلحة وعمليات اغتيال بفضل تطبيق "إيه إن أو إم" (إنوم)، الذي كان يستخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفرة.ويقول ديفيد وينبرجر، مدير مرصد الجريمة الدولي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إن استخدام جهاز "إنوم" المشفر الذي تم توزيعه في أكثر من 100 دولة على المجرمين الذين استخدموه للتواصل، يشهد على السباق المستمر على التسلح التكنولوجي بين الشرطة والمجرمين في جميع أنحاء العالم.وحول عملية "درع طروادة"، يضيف: "يستخدم المهربون والمجرمون بمختلف أنواعهم التقنيات المشفرة الجديدة على نطاق واسع. وكانوا يحرزون تقدما كبيرا مع ظهور تطبيقات الهواتف المشفرة. واليوم، تمكنت الشرطة من استعادة زمام الأمور ومن توجيه ضربة قوية مستخدمة طريقة هي بمنزلة حصان طروادة".ويوضح: "في كل فترة من فترات التاريخ، نرى أن المجرمين يمكن أن يتمتعوا بميزة تكنولوجية ويتقدموا في المضمار على هيئات إنفاذ القانون، التي تتمكن بعد فترة من التكيف واستعادة السيطرة على الأمور. لقد رأينا ذلك في استخدام السيارات في السبعينيات والثمانينيات، ومع الهواتف المحمولة باستخدام مختلف الهواتف والرقائق الإلكترونية، ثم تطبيقات الرسائل المشفرة مثل واتساب. هنا، أدركنا أنهم كانوا يستخدمون أنظمة عالمية آمنة".ويقول وينبرجر، "اعتقدت الجماعات الإجرامية أنها بمنأى عن أعين الشرطة، لكن منذ أن اخترقت (فرنسا وهولندا) شبكة إنكروتشات (للاتصالات المشفرة في 2020)، نحن ندخل في دورة جديدة. نجحت الشرطة من ناحية في اختراق أنظمة الرسائل المشفرة هذه، من ناحية أخرى في إنشاء أنظمة ذات هدف محدد. تعد هذه القضية، إلى جانب "إنكروتشات"، علامة فارقة في التاريخ المعاصر لمكافحة الجريمة".وحول تمتع الجماعات الإجرامية بقدرات استثمارية هائلة، يجيب "يمكن لبعض الجماعات الإجرامية استثمار مبالغ كبيرة في البحث والتطوير. رأينا ذلك في تهريب المخدرات في أساليب التمويه والنقل واستخدام الغواصات المصممة وفق الطلب وأساليب صنع الأوراق المزيفة. ليس من النادر أن تفقد منظمة إجرامية وسيلة نقل تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليوروات دون أن يسبب لها ذلك أي مشكلة مالية حقيقية. يمكن لهذه المجموعات استثمار عشرات الملايين من اليوروات في هذا النوع من الأشياء".وبشأن الخطوة التالية في هذه المطاردة التكنولوجية، يضيف: "يمكننا أن نتخيل أي شيء. ولا بد أنهم يحاولون إيجاد حلول، مع العلم أن التواصل بطريقة آمنة مسألة أساسية بالنسبة لهم. يمكننا تخيل شبكات جديدة، عن طريق الأقمار الاصطناعية أو غير ذلك. في المكسيك، توجد شبكات محلية الصنع تسمح بالاستغناء عن الشبكات التقليدية. نحن نعلم أن هناك تدويلا للأنشطة الإجرامية. صار تنسيق التهريب ونقل البضائع غير المشروعة إلى جميع أنحاء العالم أسهل وهذا زاد من أهمية الاتصالات".ويؤكد أنه "يمكن أن تمر إحدى استراتيجيات التحايل على هذه الحرب التكنولوجية من خلال العودة إلى أنظمة بسيطة جدا مثل الاعتماد على المراسلين أو الحمام الزاجل.. نحن نعلم أنه كلما زاد استخدام التكنولوجيا، زادت فرص التعرض للقرصنة والمراقبة. رأينا ذلك مع الهواتف: عاد عديد من المهربين إلى استخدام الهواتف المحمولة التي ظهرت في العقد الأول من القرن الـ21، لأنها أقل عرضة للقرصنة. لكننا نتحرك في زخم عولمة الأنشطة الاقتصادية. والأنشطة الإجرامية متشابكة مع الاقتصاد الحقيقي، لذا فهي تتبع الاتجاهات نفسها".ويقول وينبرجر، "يمكن تلخيص دوافع المنظمات الإجرامية في نقطتين: النشاط مربح للغاية والمخاطر تصل إلى السجن أو الموت. لذلك، فإن الدافع قوي جدا لها لاستخدام أحدث الأساليب والتقنيات. علاوة على ذلك، مقارنة بالإدارات العامة أو الشركات الخاصة، ليس لدى المنظمات الإجرامية حدود مرتبطة باللوائح التنظيمية أو المعيارية. وهذا يمنحها مزيدا من المرونة".وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومسؤولون من دول أخرى في مناطق بعيدة مثل أستراليا: إن الأدلة من "عملية درع طروادة" حالت دون وقوع نحو 100 جريمة قتل، ومكنت من إحباط عديد من عمليات شحن المخدرات على نطاق واسع.وقال كالفن شيفرز، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحافيين في مقر الشرطة الأوروبية "يوروبول" في هولندا: إن العملية أفضت إلى "نتائج مذهلة".وقال: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي زود عصابات إجرامية في أكثر من 100 دولة على مدى الأشهر الـ18 الماضية بالأجهزة "التي سمحت لنا بمراقبة اتصالاتهم".وقالت يوروبول: إن أجهزة الشرطة في 16 دولة شنت مداهمات على أساس الأدلة التي تم الحصول عليها من الهواتف التي وزع نحو 12 ألفا منها في جميع أنحاء العالم.وأوضح جان فيليب لوكوف، نائب مدير العمليات في يوروبول، إن "هذه المعلومات قادت خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ مئات عمليات إنفاذ القانون على نطاق عالمي من نيوزيلندا إلى أستراليا إلى أوروبا والولايات المتحدة، مع نتائج مبهرة".وأضاف: أنها أتاحت "اعتقال أكثر من 800 شخص، وتفتيش أكثر من 700 موقع، و(ضبط) أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين".وقالت الشرطة الأسترالية: إن الأجهزة التي افترض المجرمون أنها مشفرة سلمت إلى عملاء داخل المافيا وعصابات الجريمة الآسيوية وعصابات المخدرات وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون كجزء من المكيدة التي دبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي.بدأت العملية بعد أن تمكنت الشرطة العالمية في العامين الماضيين من تعطيل شبكتين رئيسيتين أخريين للهواتف المشفرة يستخدمهما المجرمون، الأولى تعرف باسم إنكروتشات والثانية باسم سكايجلوبال.وقالت الشرطة النيوزيلندية: "إن إغلاق منصتي الاتصال المشفرتين هاتين أوجد فراغا كبيرا في سوق الاتصالات المشفرة".وأضافت أنه لملء هذا الفراغ، "قام مكتب إف بي آي بتشغيل شركة الأجهزة المشفرة الخاصة به واسمها إنوم".وقال شيفرز: إن هذا مكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من "قلب الطاولة" على المجرمين.وأضاف "تمكنا بالفعل من رؤية صور مئات الأطنان من الكوكايين المخبأة في شحنات من الفاكهة، وتمكنا من رؤية مئات الكيلوجرامات من الكوكايين المخبأة داخل علب الأطعمة".وبينت وثائق قضائية تم الكشف عنها، واستشهدت بها قناة فايس نيوز الإعلامية الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل مع عملاء سريين على تطوير وتوزيع أجهزة "إنوم" من خلال شبكة "فانتوم سيكيور" التي كان يستخدمها العملاء المجرمون وإرسال 50 منها - معظمها إلى أستراليا - لتكون بمنزلة أدوات "اختبار تجريبي".ولم يكن في هذه الأجهزة أي بريد إلكتروني أو خدمة اتصال أو تحديد الموقع العالمي وكان يمكن من خلالها فقط إرسال رسائل إلى الهواتف الأخرى التي تحتوي على تطبيق "إنوم".كما لم يكن من الممكن شراؤها إلا من السوق السوداء مقابل نحو ألفي دولار، وتطلبت الحصول على رمز من مستخدم سابق للدخول إليها.قال شيفرز: "لقد أتوا إلينا في الواقع بحثا عن هذه الأجهزة".ساعدت الوكالات الأسترالية على وضع هذه الهواتف في أيدي أشخاص "مؤثرين" في عالم الجريمة بمن فيهم زعيم عصابة مخدرات أسترالي هارب في تركيا، في محاولة لكسب الثقة.لكن بدا أن الغطاء السري للعملية انكشف في آذار (مارس) 2021، عندما بادر مدون إلى الحديث تفصيليا عن عيوب "إنوم" الأمنية، قائلا: إنها عملية احتيال على صلة بأستراليا والولايات المتحدة وأعضاء آخرين في شبكة مشاركة المعلومات "فايف آيز". وحذف المقال في وقت لاحق.قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية: إنه نتيجة للعملية، يواجه ما مجموعه 224 شخصا الآن أكثر من 500 تهمة في أستراليا وحدها، بينما أغلقت ستة مختبرات سرية لإنتاج المخدرات وضبطت أسلحة نارية و45 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار أمريكي) نقدا.وأوضحت أن هذه العملية أطلق عليها في أستراليا اسم "آيرونسايد" وفي سائر أنحاء العالم اسم "درع طروادة" وانطلقت قبل ثلاثة أعوام.وقال ريس كيرشو، مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، عن الموقوفين، "نعتقد أنهم أعضاء في عصابات دراجات نارية خارجة عن القانون ومافيا أسترالية وعصابات إجرامية آسيوية وجماعات إجرامية خطيرة ومنظمة".وقال جريج وليامز، مدير المباحث في شرطة نيوزيلندا، إنه تم اعتقال 35 شخصا في البلاد. وصادرت الشرطة النيوزيلندية خلال العملية حبوب الميثامفيتامين وأسلحة نارية وأصولا وملايين الدولارات نقدا.من جانبها أعلنت السويد وفنلندا اعتقال نحو 250 شخصا في إطار هذه القضية. وبلغ عدد عمليات الاعتقال في السويد 155 عملية، فيما قبض على 100 آخرين في فنلندا. أما النرويج فأعلنت توقيف تسعة أشخاص.وقالت ليندا ستاف، رئيسة المخابرات في الشرطة السويدية، للصحافيين: إن "عديدا من الموقوفين هم أشخاص لهم أدوار أساسية ونفوذ كبير في سوق المخدرات. أولئك الذين حرضوا على القتل والعنف بإطلاق النار والانفجارات في المجتمع السويدي".