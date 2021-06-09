صناعة رياضية برؤية اقتصادية 



الارتفاع الكبير في مساهمة القطاع الرياضي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، يكرس حقيقة مسار السعودية نحو اقتصاد متنوع ومستدام وربط حركته وصناعته، ونموه، وفق رؤية المملكة 2030. وهذه "الرؤية" الاستراتيجية الشاملة تستهدف كما هو معروف استكمال "ورشة" البناء الاقتصادي بأعلى معايير الجودة، ووفق المخططات الزمنية الموضوعة لها.

وهذا يظهر ما يمكن وصفه بجودة التنفيذ، حيث استكملت مشاريع قبل مواعيدها. وكل قطاع في السعودية هو في الواقع محور اقتصادي تنموي أساسي، ورافد من روافد اقتصاد تستحقه البلاد وشعبها، ويليق بمكانة السعودية الإقليمية والعالمية.

ومن هنا، يمكن النظر إلى أهمية القطاع والميدان الرياضي، بكل مخرجاته وعوائده وتأثيراته اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، فهذا الميدان يمثل في النهاية ساحة متنامية لأهميته محليا ودوليا، كما أنه يوفر الأدوات اللازمة للتنمية الشاملة بكل روابطها.

خلال عامين نما إسهام القطاع الرياضي السعودي في الناتج المحلي من 2.4 إلى 6.5 مليار ريال بزيادة 170 في المائة، وهي قفزة كبيرة بكل المقاييس. وهذا يبرز بوضوح الاهتمام الكبير لهذا القطاع من جانب القيادة العليا، التي وفرت التشجيع والدعم، وخصصت الكوادر المؤهلة لعملية التطوير نحو قطاع أكثر استدامة ومساهمة ليس فقط في الناتج المحلي، بل في الحراك الاجتماعي السعودي العام.

فالمبادرات التي طرحت في هذا السياق كثيرة ومتعددة، بما في ذلك تلك التي تسهم في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الأخير يمثل أصلا محورا رئيسا في عملية التنمية الشاملة في كل الميادين.

كما سهلت الجهات المختصة في الفترة السابقة إجراءات إصدار تراخيص الصالات والمراكز الرياضية الخاصة. وتكفي الإشارة إلى أن وزارة الرياضة أصدرت حتى الآن 1549 ترخيصا، فضلا عن تأهيل الكوادر في مختلف المجالات الرياضية.

بالطبع هذا التطور السريع في المجال الرياضي بشكل عام، تصاحبه مخططات ضرورية للكشف عن الكفاءة المالية للأندية، وهذه النقطة تعد محورية من أجل تمكين الحراك الرياضي الاستراتيجي، فوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أكد أنه ليس هناك استثناءات، ولا سيما تجاه ديون الأندية ومن يتحملها، ما يعني تكريس الشفافية ليس فقط في عملية تدعيم هذا الميدان، ولكن أيضا في ضمان مستقبل أكثر وضوحا لكل المؤسسات الرياضية.

والديون موجودة في كل الأندية الرياضية حول العالم، وتزيد أحيانا وتختفي في أحيان كثيرة، إلا أن النقطة الأهم في هذا المجال، تتركز في الكشف عن الجهات التي حملت الأندية هذه الديون خارج حدود الصلاحية، فالإصلاح شرط أساسي لكل تحرك نحو استكمال استراتيجية ستكون حاضرة على الساحة المحلية لعشرات الأعوام.

في التوجه الرياضي الحالي في السعودية كل شيء مطروح لإعادة النظر والإصلاح والتمكين والتطوير وربط حركة الرياضة بالمؤشرات الاقتصادية ونموها، وهذا يتطلب أيضا ضرورة التنوع في المجالات الرياضية، ولا سيما بعد أن أخذت كرة القدم النصيب المهيمن رياضيا من جانب الأندية المحلية.

واستنادا إلى وضع الرياضة السعودية الحالي، فإن التركيز على كرة القدم رغم أهميتها المحلية والعالمية إلا أنه تسبب في ضياع مواهب وغياب إنجازات، بل حتى عدم إتاحة الفرصة للممارسين أن يمارسوا رياضاتهم المفضلة.

ومن هنا، ستشهد الساحة المحلية مرحلة جديدة في المجال الرياضي خاصة في مجال فتح باب الخصخصة للأندية السعودية لتتسع فوائدها الاقتصادية وتكبر دائرة مفهومها لتصبح صناعة تتماشى مع المفاهيم الجديدة التي يشهدها العالم اليوم، كما تأخذ أيضا في الحسبان كل المعطيات والتوجهات والاهتمامات على أسس واقعية وعملية.

فالمسألة لا تتعلق فقط بتنظيم قطاع الرياضة بما يتناسب مع إمكانات البلاد، ولكن تشمل أيضا تحفيز الجميع لممارسة الرياضة، كجزء من الحياة اليومية. إنها استراتيجية متكاملة، ما كانت لتظهر على الساحة، لولا رؤية المملكة 2030.