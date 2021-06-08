نائب وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية التشيكي المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.