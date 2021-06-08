قوة شرائية تدفع الأسهم المحلية إلى مستوى 10735 نقطة.. السيولة قرب 20 مليار ريال

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 10750 نقطة، بينما الدعم عند 10620 نقطة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10719 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 10599 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما الأعلى عند 10753 نقطة رابحا 0.32 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10735 نقطة رابحا 15 نقطة بنحو 0.14 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 19.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 93 مليون سهم لتصل إلى 512 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 22 في المائة بنحو 120 ألف صفقة لتصل إلى 673 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 20 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 7 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 62.20 ريال، يليه "باعظيم" بنحو 8.15 في المائة ليغلق عند 130 ريالا، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 46.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الفخارية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 106.40 ريال، يليه "المصافي" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 181.20 ريال، وحل ثالثا "متطورة" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 51.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الجوف" بقيمة 686 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 654 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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