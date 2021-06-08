قوة شرائية تدفع الأسهم المحلية إلى مستوى 10735 نقطة.. السيولة قرب 20 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية تحقيق مستويات جديدة لهذا العام لتغلق عند 10735 نقطة بمكاسب 15 نقطة بنحو 0.14 في المائة وهو أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.28 في المائة ليغلق عند 1442 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع معظم الأسهم والقطاعات، إلا أن ارتفاع "المصارف" وعدد من الأسهم المؤثرة واجهته الضغوط من تراجع الأسهم الأخرى. وتعرضت السوق لموجة بيع أثناء الجلسة حيث فقدت 1.1 في المائة لتصل إلى 10599 نقطة، إلا أن السيولة الشرائية نشطت لتعيد السوق إلى المنطقة الخضراء، وبذلك زاد مدى التذبذب بنحو ثلاثة أضعاف الجلسة السابقة، حيث أشير في التقرير السابق إلى أن السوق معرضة لارتفاع حدة التذبذب.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 10750 نقطة، بينما الدعم عند 10620 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10719 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 10599 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما الأعلى عند 10753 نقطة رابحا 0.32 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10735 نقطة رابحا 15 نقطة بنحو 0.14 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 19.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 93 مليون سهم لتصل إلى 512 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 22 في المائة بنحو 120 ألف صفقة لتصل إلى 673 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 20 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 7 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 62.20 ريال، يليه "باعظيم" بنحو 8.15 في المائة ليغلق عند 130 ريالا، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 46.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الفخارية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 106.40 ريال، يليه "المصافي" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 181.20 ريال، وحل ثالثا "متطورة" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 51.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الجوف" بقيمة 686 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 654 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية