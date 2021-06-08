تعطل آلاف المواقع الإلكترونية في العالم .. مشكلة تقنية أم هجوم إلكتروني؟

قامت شركة "فاستلي" الأمريكية بحل مشكلات تسببت في تعطل الوصول إلى كثير من المواقع الإلكترونية في العالم، من بينها مواقع تابعة لوسائل إعلام كبرى وهيئات عامة مثل البيت الأبيض.

ولم تحدد الشركة طبيعة الصعوبات المطروحة، وإذا ما كانت مشكلة تقنية داخلية أم هجوما إلكترونيا خارجيا. إلا أن الفرضية الثانية غير مرجحة، بحسب ما أوضح عدد من العاملين في المجال.

واكتفت الشركة المزودة بخدمات الحوسبة السحابية بالإشارة عبر "تويتر" إلى أنها "حددت" المشكلة مع التأكيد أن شبكتها العالمية "بصدد العودة إلى خدمة الإنترنت" نحو الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش. وعادت الأغلبية الكبرى من المواقع إلى الخدمة في الوقت نفسه.

نحو الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، بدأ موقع "داون ديتكتر" المتخصص يسجل إشارات إلى وجود مستخدمين مستائين من تعذر الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية المفضلة "مواقع صحف نيويورك تايمز ولوموند وفاينانشيال تايمز وكورييري ديلي سيرا وإل موندو وسي إن إن وأمازون"، إضافة إلى مواقع أخرى مثل منصة المراسلات "ريديت" ونظام المدفوعات الإلكترونية "باي بال". ولم تكن أهم المواقع الإلكترونية التابعة لهيئات عامة بمنأى من العطل.

ونشر موقع "جوف. يو كاي" الذي يجمع الوزارات البريطانية ويسمح بالقيام بعديد من الإجراءات المرتبطة بالخدمات العامة البريطانية، رسالة تشير إلى وجود عطل نحو الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش. كذلك أظهر موقع البيت الأبيض في الوقت نفسه رسالة تقول إن "هذه الصفحة معطلة".

في فرنسا، تأثرت مواقع إلكترونية عدة بالعطل من بينها موقعا قناة "يورونيوز" ومجلة "لوبس" الأسبوعية وعدة مواقع تابعة لمجموعة "لوموند" من بينها مجلة "تليراما".

وأفاد موقع "داون ديتكتر" بسرعة عن معلومات "يمكن أن تشير إلى وجود عطل كبير لدى "فاستلي".

نحو الساعة 09:58 بتوقيت جرينتش، أعلنت الأخيرة التي تعطل موقعها أيضا بشكل موقت، أنها "تحقق" بشأن "تأثير محتمل" في شبكتها لتوزيع المحتوى.

و"فاستلي" شركة غير معروفة كثيرا إلا أنها استراتيجية، تقدم لرؤساء المواقع الإلكترونية مساعدة على نشر محتوياتهم على الصعيد العالمي، عبر استضافة مواقع مشابهة للموقع الأصلي في أنحاء العالم كافة.

وتسمح خدمتها - على غرار خدمات منافسيها مثل "أكاماي" و"كلاودفلير"... - بتجنب أن تصب جميع الطلبات الموجهة إلى موقع إلكتروني معين في المكان نفسه عبر إيجاد سدادات تحول زائري الموقع بعد أن يتجاوز عددهم حدا معينا، إلى خادم آخر. وبالتالي تتيح هذه الخدمة للمواقع اكتساب سرعة في الأداء.

تعد المواقع التي تنشر محتويات مسموعة ومرئية إضافة إلى مواقع وسائل الإعلام، من أكبر زبائن هذه الشركات، إذ ينبغي أن تكون مستعدة على الدوام ليتصفحها عدد هائل من المستخدمين.

وتدير شركات على غرار "فاستلي" مئات مليارات الطلبات في اليوم وبالتالي تلعب دورا بالغ الأهمية في إحالة عدد من المستخدمين إلى خوادم أخرى.

وسجلت شركة "فاستلي" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، عام 2020 حجم أعمال بلغ 291 مليون دولار.

وتعرضت منصات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية حكومية وإخبارية في أنحاء العالم لأعطال، وأشارت بعض الأنباء إلى عطل فني في شركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.

وبحسب "رويترز"، بدأت آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم في الظهور مجددا بعد أن تضررت من عطل استمر ساعة، له علاقة بشركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.

وأدرج موقع "داونديتكتور دوت كوم" الذي يرصد أعطال الإنترنت مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها "ريديت وأمازون وسي.إن.إن وباي بال وسبوتيفاي ونيويورك تايمز" ضمن المواقع المتعطلة. وعادت هذه المواقع بعد توقف راوح بين بضع دقائق ونحو ساعة.

وقالت "فاستلي"، إحدى أكثر الشركات المستخدمة لتوزيع المحتوى في العالم، "إن المستخدمين سيشهدون زيادة في التحميل مع عودة الخدمات العالمية تدريجيا".

وقال بن وود كبير المحللين في شركة سي.سي.إس إنسايت للاستشارات "أحداث مثل هذه تسلط الضوء على هشاشة الإنترنت واعتمادها على مزيج من التكنولوجيا المتشرذمة. ومن المفارقات أن هذا أيضا يلقي الضوء على قوتها وسرعة علاج مشكلتها".

وأضاف "تصدر عطل مثل هذا عناوين الأخبار على مستوى العالم يظهر أنه حدث نادر من نوعه".

وكتب النائب العام في المملكة المتحدة على "تويتر" في وقت سابق أن الموقع الرئيس للحكومة البريطانية تعطل، وأرفق مع تغريدته عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن العطل ربما يكون أثر في مواطنين يسجلون أسماءهم للحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 أو يتلقون نتائج فحوصات".

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة فاستلي أن معظم مناطق تغطيتها واجهت "تدهورا في الأداء" في وقت سابق.

وتعرضت مواقع تديرها مؤسسات إعلامية منها "فاينانشيال تايمز وذا جارديان وبلومبيرج نيوز" لأعطال.

وتوصلت المؤسسات الإعلامية إلى حلول للإبلاغ عن العطل المنتشر على نطاق واسع بعد توقف مواقعها.

وعند بداية العطل، ذكر نحو 21 ألفا من مستخدمي منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي أنهم واجهوا مشكلات، بينما أبلغ أكثر من ألفي مستخدم بحدوث مشكلات في موقع أمازون حسبما ذكر موقع "داونديتكتور".

وقالت شركة "فاستلي"، في تحديث، "إنه تم تحديد المشكلة وإصلاحها"، وأضافت أن "العملاء قد يواجهون عبئا زائدا في التحميل مع عودة الخدمات حول العالم".

وتشغل "فاستلي" شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ولا يبدو أن جميع عملاء الشركة قد تضرروا، كما أن الخدمة بدأت سريعا في العودة إلى بعض المواقع التي كانت تعطلت.