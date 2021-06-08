"أبل" في محادثات مع شركتين صينيتين بشأن تصنيع بطاريات للسيارات في أمريكا

قالت مصادر مطلعة إن شركة أبل في مرحلة أولية من محادثات مع شركتين صينيتين بشأن توريد بطاريات لمركبتها الكهربائية المزمعة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المناقشات عرضة للتغيير وأنه لم يتضح هل سيتم الوصول إلى اتفاقات مع أي من الشركتين وهما (سي إيه تي إل) و(بي واي دي).

وقال اثنان من المصادر الأربعة إن آبل جعلت من بناء منشآت للتصنيع في الولايات المتحدة شرطا لموردي البطاريات المحتملين.

وأكد مسؤول بارز بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك الشرط اليوم.

وقال جاريد بيرنستاين، وهو مستشار اقتصادي بارز للبيت الأبيض: "ما أفهمه هو أن آبل تتحدث عن بناء مصانع متقدمة لإنتاج البطاريات هنا، هنا في الولايات المتحدة."

وبحسب (رويترز) قال المصدران إن شركة (سي إيه تي إل)، التي تورد لمصنعين رئيسيين للسيارات من بينهم تسلا، تحجم عن بناء مصنع في الولايات المتحدة بسبب التوترات السياسية بين واشنطن وبكين وأيضا إعتبارات التكلفة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت آبل تتحدث أيضا مع مصنعين آخرين لبطاريات السيارات.

وامتنعت أبل، التي لم تصدر حتى الآن إعلانا بشأن خططها للسيارات، عن التعقيب.

وأحجمت أيضا (سي إيه تي إل)، أكبر مصنًع لبطاريات السيارات في العالم، و(بي واي دي)، رابع أكبر مصنًع للبطاريات، عن التعقيب.