بسبب الخداع بشأن انبعاثات الديزل .. مطالبة "رينو" بدفع 24.36 مليون دولار

قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو اليوم إن السلطات القضائية الفرنسية اتهمت الشركة بالخداع على خلفية تحقيق بشأن انبعاثات الديزل بدأ في 2017.

وقالت رينو في بيان إن الشركة أُمرت بعمل وديعة بقيمة 20 مليون يورو (24.36 مليون دولار) في إطار التحقيق.

ووفقا لرويترز قالت شركة صناعة السيارات أيضا إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات.

