تراجع تقلب أسواق العملات إلى مستويات ما قبل الجائحة .. المستثمرون يحجمون عن تكوين مراكز

تراجع تقلب سوق العملات أمس إلى أدنى مستوى منذ ما قبل تفشي جائحة كوفيد - 19 ما أحدث اضطرابا في الأسواق في آذار (مارس) 2020، إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز انتظارا لإشارات أوضح حول مسار التضخم وردود فعل بنوك مركزية.وبحسب "رويترز"، بدت العملات لا تراوح مكانها مع اجتماع وشيك للبنك المركزي الأوروبي غدا، الذي من المقرر أن تصدر فيه أيضا بيانات التضخم الأمريكية، واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" الأسبوع المقبل.ووصف مارشال جيتلر رئيس أبحاث الاستثمار لدى "بي. دي سويس"، سوق الصرف بأنها "متجمدة تقريبا".وقال إنه في حين أن مستويات التقلب ليست قريبة على الإطلاق من أدنى مستوياتها القياسية، فإن "الركود على نطاق واسع".ولقى الدولار الأمريكي بعض الدعم أمس مع تأهب المستثمرين لصدور بيانات التضخم بعد بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع، ما قلص المخاوف حول تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي التحفيز النقدي مبكرا.وانخفض اليورو قليلا بفعل قوة الدولار وبيانات أظهرت انخفاض أرقام الناتج الصناعي الألماني في نيسان (أبريل).وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.105، وصعد الدولار مقابل اليورو 0.1 في المائة عند 1.2174 دولار.وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.4147 دولار أمريكي، وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7742 دولار أمريكي، وكلاهما عالق في النطاقات التي سجلت خلال الشهرين الماضيين.وانخفض الين الياباني مع ارتفاع الدولار، وبلغ 109.48 ين للدولار، منخفضا 0.2 في المائة خلال أمس.كما تراجعت العملات المشفرة، لكن التداول كان هادئا عموما. ونزلت بيتكوين في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 35590 دولارا، بينما انخفضت إيثر 4 في المائة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 2431.93 دولار.إلى ذلك، انخفض الذهب أمس مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1896.94 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.وارتفاع مؤشر الدولار مقابل منافسيه يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.وقالت مارجريت يانج المحللة في "ديلي فيكس" مشيرة إلى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين، الذي يصدر غدا "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".وقالت "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين في الذهب. وعلى الجانب الإيجابي، يعد الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم، لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب"، مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 27.78 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 1167.18 دولار.