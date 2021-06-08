رجل يصفع ماكرون أثناء جولة في فرنسا واعتقال شخصين



قالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي) اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

ويظهر المقطع أيضا تدخل الحاشية الأمنية لماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض وإبعاد ماكرون عنه. وأكدت حاشية ماكرون أن رجلا حاول صفع الرئيس.