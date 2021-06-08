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استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية 28-29 مليار دولار حتى نهاية مايو

استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية 28-29 مليار دولار حتى نهاية مايو

الاقتصادية من الرياض

 قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو ، بحسب "رويترز".

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