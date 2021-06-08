"سانوفي" للأدوية تطلق خطة عالمية لبيع حصة من أسهمها إلى موظفيها

أطلقت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي خطة عالمية تتيح لـ 92 ألف موظف لديها في 73 دولة شراء حصة من أسهمها. وفتحت باب الاكتتاب أمام موظفيها لشراء أسهمها مقابل 69.38 يورو للسهم بما يمثل خصما بنسبة 20% عن متوسط سعر السهم في بداية تعامل 20 يوما في الفترة من 6 مايو إلى 2 يونيو.

في الوقت نفسه سيحصل الموظف على سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم يكتتب فيها بحد أقصى 4 أسهم مجانية لكل موظف. ويمكن لكل موظف شراء حتى 1500 سهما بما لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح به لقسط سداد قيمة الأسهم ويبلغ 25% من إجمالي الدخل السنوي للموظف.

وقالت سانوفي إنها طرحت في 2020 خطة لبيع حصة من أسهمها إلى موظفيها في 72 دولة حيث اشترى أكثر من 36% من الموظفين أسهما في الشركة بالفعل. وحتى أمس كان 90 ألف موظف سابق وحال في سانوفي يمتلكون أسهما في الشركة بحصة إجمالية تبلغ 2.8% من أسهم الشركة.