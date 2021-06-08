فتيحي : "السوق المالية" وافقت على خفض رأس المال إلى 275 مليون ريال

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة تخفيض رأسمالها بنسبة 50% لزيادته عن الحاجة من 550,000,000 ريال إلى 275,000,000 ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 55,000,000 سهم إلى 27,500,000 سهم.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تقوم الشركة بنشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.