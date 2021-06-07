روسيا: ارتفاع معدل التضخم وتزايد التوقعات برفع الفائدة

ارتفع معدل التضخم في روسيا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 2016 مما عزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة بقوة خلال اجتماعه المقرر يوم الجمعة المقبل.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 6% سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بمعدل 5.8% فقط، وهو ما يتجاوز بشدة المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 4%.

يأتي ذلك في حين أفادت بيانات نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل نموا بنسبة 1.8% في الفترة من يناير إلى أبريل على أساس سنوي.

وكانت الوزارة ذكرت مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في أبريل بنسبة 10.7% على أساس سنوي، بدعم من الانخفاض في سنة الأساس.

وفقا للتقدير الأولي لهيئة الإحصاءات الوطنية فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2021 ، في حين تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 3% .

وكان إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي قد قالت يوم الخميس الماضي إن كل الخيارات مطروحة أمام اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك يوم 11 يونيو الحالي بما في ذلك الإبقاء على الفائدة دون تغيير أو زيادتها، مضيفة أنه من السابق لأوانه الحديث عن النسبة المحتملة لزيادة الفائدة، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن كاسينا يودايفا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي قوله إن الإبقاء على أسعار الفائدة، هو الاحتمال الأقل قوة، في حين من المحتمل زيادة الفائدة بمقدار 25 أو50 نقطة أساس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على المناقشات القول إن مجلس السياسة النقدية في البنك يميل حاليا نحو زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرة إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك يغيرون رأيهم قبل أيام أو ساعات من الاجتماع، في ضوء التطورات.