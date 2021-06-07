تداعيات كوفيد - 19 على سوق العمل أسوأ بـ 4 مرات من الأزمة المالية

قالت الأمم المتحدة، أمس، إن تداعيات جائحة كوفيد - 19 على عالم العمل كانت أسوأ أربع مرات من الأزمة المالية في 2008.وبحسب "الفرنسية"، ذكرت منظمة العمل الدولية أن الجائحة أوقعت تأثيرا "مدمرا"، بل حتى "كارثيا"، فيما تسعى إلى معالجة التعافي غير المتكافئ من أزمة كورونا.وأطلقت المنظمة، أمس، مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعقد افتراضيا للمرة الأولى، ويركز هذا العام على تعزيز التعافي "الذي محوره الإنسان" من الجائحة.وقال جاي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل، في افتتاح المؤتمر، إن "تجربة العمل المرتبطة بهذه الجائحة كانت غير مريحة ومملة ومتوترة ومحبطة. ولآخرين كانت حول الخوف والفقر والبقاء على قيد الحياة".وذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي الصادر قبل المؤتمر، إن جائحة كوفيد - 19 المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر.وعزا التقرير السنوي حول العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية، الأمر إلى التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.وتوقع أن تطوول البطالة العالمية 205 ملايين شخص في 2022، أي أكثر قليلا من 187 مليون عاطل من العمل في 2019.كما توقع أن يظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.وأوضح رايدر أنه "في المجمل، يمثل هذا أزمة في مجال العمل أكثر حدة، أربعة أضعاف ما أحدثته الأزمة المالية في عامي 2008 و2009".وأشار إلى أن بيئة العمل لم تكن مستعدة للجائحة تماما، كالأنظمة الصحية.وقال رايدر إن "التفاوتات الضخمة في توزيع اللقاحات، والقوة المالية المتباينة إلى حد كبير، ستضخ جرعة مضاعفة من عدم المساواة في عالم العمل، مع تعزيز الاتصال الرقمي غير المتكافئ".وأسست منظمة العمل الدولية في 1919 وباتت تضم راهنا 187 بلدا.ولم يعقد مؤتمرها السنوي العام الفائت بسبب الجائحة. وتعقد هذا العام الدورة الـ109 من المؤتمر، ويركز النصف الأول على التعافي من الجائحة، ويستمر حتى 19 حزيران (يونيو)، فيما ينظر النصف الثاني في التفاوتات والمهارات والتعلم المستمر مدى الحياة، ويعقد بين 25 تشرين الثاني (نوفمبر) و11 كانون الأول (ديسمبر).ويصوغ المؤتمر معايير العمل الدولية، من خلال الاتفاقات التي تصادق عليها الدول لاحقا، أو من خلال التوصيات التي توجه العمل الوطني.